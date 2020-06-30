|
Анатолий Линевич провел личный прием граждан в Витебске
30.06.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрудоустройство, снижение арендной платы за пользование помещением, жилищный вопрос. С просьбой разобраться в самых разных жизненных ситуациях жители Витебска сегодня обратились к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу. На личный прием записались девять человек. Среди них и пенсионерка Леокадия Обуховская. Женщина является инвалидом. В частном доме, где она проживает, протекает крыша, в негодность пришел и фундамент. Во время личного приема Анатолий Линевич дал поручение местным властям выехать на место и оценить ситуацию.
Сергей Соглаев, зампредседателя Витебского горисполкома: "Не оставим наедине со своими проблемами. Всю ту помощь, которая необходима, местные власти будут оказывать. Если это будет зона компетенции, с учетом того, что это блокированный жилой дом самого собственника, безусловно, проработаем вопрос с социальной службой по оказанию помощи, проработаем вопрос с родственниками. В любом случае есть четкое понимание, что проблему нужно решать".
Также прозвучали вопросы частного характера. Все просьбы и пожелания будут досконально изучены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трудоустройство, снижение арендной платы за пользование помещением, жилищный вопрос. С просьбой разобраться в самых разных жизненных ситуациях жители Витебска...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)