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Анатолий Линевич провел личный прием граждан в Витебске

30.06.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трудоустройство, снижение арендной платы за пользование помещением, жилищный вопрос. С просьбой разобраться в самых разных жизненных ситуациях жители Витебска сегодня обратились к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу. На личный прием записались девять человек. Среди них и пенсионерка Леокадия Обуховская. Женщина является инвалидом. В частном доме, где она проживает, протекает крыша, в негодность пришел и фундамент. Во время личного приема Анатолий Линевич дал поручение местным властям выехать на место и оценить ситуацию. 

Сергей Соглаев, зампредседателя Витебского горисполкома: "Не оставим наедине со своими проблемами. Всю ту помощь, которая необходима, местные власти будут оказывать. Если это будет зона компетенции, с учетом того, что это блокированный жилой дом самого собственника, безусловно, проработаем вопрос с социальной службой по оказанию помощи, проработаем вопрос с родственниками. В любом случае есть четкое понимание, что проблему нужно решать". 

Также прозвучали вопросы частного характера. Все просьбы и пожелания будут досконально изучены.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трудоустройство, снижение арендной платы за пользование помещением, жилищный вопрос. С просьбой разобраться в самых разных жизненных ситуациях жители Витебска...
 
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