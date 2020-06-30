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По новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем
30.06.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на заключительном заседании весенней сессии депутаты в первом чтении приняли проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. Так, по новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем. Годичный срок сохраняется только для совершивших грубое правонарушение. А в ПИКоАП систематизирован и сокращен круг госорганов и организаций, которые наделены правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.
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Сегодня на заключительном заседании весенней сессии депутаты в первом чтении приняли проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов....
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