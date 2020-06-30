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«Дети будут находиться в равных условиях». РИКЗ о том, как будет проходить ЦТ по математике

30.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тестирование по математике сдают 1 и 2 июля. Наталья Вайтехович, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний, отметила: тесты будут соответствовать всем документам и учебной программе, а дети будут находиться в равных условиях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После ЦТ по русскому языку, которое в этом году писали два дня, в редакцию стали обращаться вчерашние школьники и их родители. Общий посыл сообщений был один: суть заданий, что были в первый день, была такой же, как и во второй, а значит, тем, кто шел сдавать вторым, было проще.

Тестирование по математике также будет проходить два дня.

— Не принесет ли абитуриент, который пишет математику в первый день, условия задач другу, который сдает это же ЦТ на завтра? — уточнили мы у представителя РИКЗ.

— Пока математика не прошла, я не могу более детально останавливаться на условиях, — уточнила Наталья Вайтехович, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний.

Она отметила, что на обсуждения тестов в интернете абитуриенты тратят драгоценное время, которое могли бы потратить на подготовку.

— Тесты проверяют знания всей программы вступительных испытаний, — сказала она.

Представитель РИКЗ подробно остановилась на ЦТ по русскому, которое вызвало немало споров. Наталья Вайтехович отметила, что задания на тестировании соответствую основным документам: программе вступительных испытаний, а также содержанию школьной программы.

— Структура теста в два дня осталась неизменной, — отметила специалист. — Поскольку программа вступительных испытаний подвержена наименьшему влиянию и изменению, соответственно во всех позициях у нас темы повторяются.

По словам Натальи Вайтехович, РИКЗ «планомерно готовит абитуриентов к поступлению». Например, «позиции, которые заявлены» в третьем этапе РТ и дистанционном тестировании, «дублируют требования программы вступительных испытаний».

— Например, одно из заданий звучит так: укажите, в каких словах «не» пишется раздельно, — объясняет специалист. — Вот эту формулировку вы увидите не только в двух днях централизованного тестирования, но и в РТ и в дистанционном тестировании. Другое дело, что слова для выбора даются разные.

Для решения такого, казалось бы, простого задания, в одном из вариантов человеку нужно знать девять позиций, объяснила специалист. При этом он должен уметь различать части речи.

— Все задания комплексные, именно это нам позволяет оценивать не только полностью, но и частично выполненное задание, — рассказала Наталья Вайтехович. — Поэтому я хочу успокоить абитуриентов, которые писали русский, и их родителей. Условия у детей были одинаковыми, выбор был разный. Это создавало равные условия для тех, кто сдавал ЦТ в первый и во второй день. Повторов у нас не было.

 
 
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Тестирование по математике сдают 1 и 2 июля. Наталья Вайтехович, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний,...
 
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