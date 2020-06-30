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Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2

30.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2
Фото из архива

 Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2 за 1 кг, сообщила сегодня журналистам начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году мы ожидаем урожай черники, грибов. Погодные условия благоприятствуют ведению заготовок. Сегодня сложно сказать, какая сложится экспортная цена, но по закупочной цене на территории Беларуси мы уже определяемся — пока это будет не ниже Br2,-2,3 за 1 кг свежей черники», — отметила Оксана Скиндер.

Что касается закупки клубники, то, как пояснила Оксана Скиндер, погода ухудшила условия для заготовки этой ягоды. Тем не менее, потребкооперация рассчитывает сохранить объемы заготовки 2019 года.

В текущем году Белкоопсоюз экспортировал в РФ порядка 90 т клубники. «Это высококачественная клубника, причем закупленная как у жителей Лунинецкого района, так и у фермерских хозяйств Брестской области (Дрогичинский, Барановичский, Ивановский районы)», — пояснила начальник управления заготовок.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов констатировал, что определенные трудности с экспортом клубники возникли в этом году из-за пандемии, в том числе из-за ограничений, которые ввела российская сторона. «Некоторую часть клубники мы вынуждены переработать на вино, потому что наш рынок насыщен. Посмотрите, сколько клубники продается на Комаровке, на разрешенных точках. Везде продается клубника. Ее нельзя реализовать через месяц, как картофель. Сегодня снял с грядки, в течение максимум двух дней надо продать, съесть, иначе она просто испортится», — сказал он.

По словам Валерия Иванова, Россия остается основным рынком для экспорта белорусской клубники. В страны Балтии и Польшу из Беларуси экспортируют в основном чернику, голубику, грибы. «Поляки сами предлагают клубнику, поэтому я не думаю, что там будет возможность продать», — заметил он.

БелТА

 
 
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Фото из архива  Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2 за 1 кг, сообщила сегодня журналистам
 
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