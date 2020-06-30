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"Нет" слипшимся спагетти. Как приготовить идеальное блюдо

30.06.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спагетти - чудесная и быстрая еда! Но все нежные чувства к ним способна перечеркнуть их болезненная склонность слипаться. Проведем эксперимент, чтобы выяснить, какие лайфхаки способны предотвратить этот процесс.    

Растительное масло, соль, промывание или варка в большом объеме воды? С помощью чего приготовим идеальные спагетти?

Итак, в 4 кастрюли с кипящей водой забрасываем 4 одинаковых порции спагетти. 

Первая народная мудрость - добавить немного растительного масла при варке. Жирная субстанция должна предотвратить слипание макаронин. Проверим.

Содержимое кастрюли номер 2 сразу после варки промываем холодной водой. Клейного крахмала таким образом должно стать меньше. Но теория и практика не всегда одно и то же.    

3-ю порцию спагетти хорошенько солим в процессе приготовления. На вкусе это не должно сильно отразиться – знатоки утверждают, что макароны соль почти не впитывают. Посмотрим.  

И последний лайфхак: просто варить спагетти в большом объеме воды. В деле - самая большая кастрюля. И скоро мы узнаем результат.

Итоги и оценки 

1. Спагетти, сваренные с маслом, все-таки слиплись. Но не критично. Так что один зеленый фартук этот лайфхак заслужил. 

2. Та же картина и с промытыми макаронами. Не идеально, но вполне допустимо и съедобно. 

3. Соль против слипания спагетти абсолютно бессильна! Нет-нет и еще раз нет. Сплошной комок теста вместо любимого блюда. 

4. И, наконец, браво! Повышенное количество воды при варке позволяет получить идеальные спагетти. Каждая макаронина отдельно. Perfetto!

 
 
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Спагетти - чудесная и быстрая еда! Но все нежные чувства к ним способна перечеркнуть их болезненная склонность слипаться. Проведем эксперимент, чтобы выяснить,...
 
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