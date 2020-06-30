ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вода в реках Беларуси прогрелась до плюс 18-26 градусов

30.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Вода в реках Беларуси прогрелась до плюс 18-26 градусов
Фото из архива

Температура воды в реках Беларуси составляет 18-26 градусов выше нуля, в других водоемах — плюс 22-25, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По состоянию на 30 июня, в реках бассейнов Западного Буга и Припяти растет уровень воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. Спад с суточной интенсивностью 1-15 см наблюдается в Вилии, Днепре и Соже, а в Западной Двине, Немане и Березине отмечаются небольшие колебания уровней воды. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта на Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Соже у Кричева.

В ближайшие дни в реках страны будет колебаться уровень воды. На Березине у Бобруйска и Соже у Славгорода уровни воды достигнут отметок, при которых затруднена работа речного транспорта.

БелТА

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из архива Температура воды в реках Беларуси составляет 18-26 градусов выше нуля, в других водоемах — плюс 22-25, сообщили
 
Новости дня
Новости общества
 
Белкоопсоюз ожидает хорошего урожая черники, закупочная цена будет не ниже Br2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика