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В Минском шеринг-парке появились самокаты серии "Комфорт"
30.06.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минском шеринг-парке - пополнение. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии "Комфорт". Экотранспорт оборудован более мощным корпусом и широкой базой, а также независимой подвеской. Благодаря этому, самокаты мягче преодолевают неравенства на тротуарной плитке. Такой вариант подойдет и для поездок в парках и скверах.
Кстати, в столице продолжают оптимизацию кикшеринг-инфраструктуры. В Ленинском районе на тротуарах появились первые выделенные места для парковки арендных самокатов и велосипедов, чтобы оставленный экотранспорт не препятствовал движению пешеходов.
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В Минском шеринг-парке - пополнение. В столичном сервисе по аренде электродевайсов на колесах появились новые модели самокатов серии "Комфорт". Экотранспорт...
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