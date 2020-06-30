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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автопарк БГПУ им. Максима Танка пополнился новым экскурсионным автобусом Для новых знаний и положительных эмоций будущих учителей. Сегодня автопарк Белорусского государственного педагогического университета пополнился новым...

Для новых знаний и положительных эмоций будущих учителей. Сегодня автопарк Белорусского государственного педагогического университета пополнился новым экскурсионным автобусом МАЗ. Такой современный и комфортабельный транспорт собран Минским автозаводом специально для студентов по инициативе Министерства образования. Модель туристического автобуса, рассчитанная на 44 пассажира, оснащена двигателем класса Евро-5 и предназначена для далеких рейсов как внутри страны, так и за границей. В салоне есть холодильник и мини-кухня. Студенты БГПУ смогут выезжать на своем транспорте на волонтерские и педагогические практики, а также на спортивные и другие мероприятия.Другие новинки наших машиностроителей, в том числе и Минского автозавода, можно будет оценить на выставке техники, приуроченной ко Дню Независимости.