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Автопарк БГПУ им. Максима Танка пополнился новым экскурсионным автобусом

30.06.2020 16:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для новых знаний и положительных эмоций будущих учителей. Сегодня автопарк Белорусского государственного педагогического университета пополнился новым экскурсионным автобусом МАЗ. Такой современный и комфортабельный транспорт собран Минским автозаводом специально для студентов по инициативе Министерства образования. Модель туристического автобуса, рассчитанная на 44 пассажира, оснащена двигателем класса Евро-5 и предназначена для далеких рейсов как внутри страны, так и за границей. В салоне есть холодильник и мини-кухня. Студенты БГПУ смогут выезжать на своем транспорте на волонтерские и педагогические практики, а также на спортивные и другие мероприятия.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: "Это экскурсионно-образовательные программы. Туризм активно развивается в нашей стране, и задача - расширять туризм. А для будущих педагогов и студентов, а у нас учатся студенты из 20 стран, показать исторические и культурные места - это очень важно. Этот автобус может выезжать и в страны СНГ и ЕС. Конечно, там созданы все условия для комфорта пассажиров".

Другие новинки наших машиностроителей, в том числе и Минского автозавода, можно будет оценить на выставке техники, приуроченной ко Дню Независимости.

 
 
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Для новых знаний и положительных эмоций будущих учителей. Сегодня автопарк Белорусского государственного педагогического университета пополнился новым...
 
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