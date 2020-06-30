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«Дяди, увезите свои горы». Под Гомелем у свалки дети записали обращение к Лукашенко - и чиновников проняло

30.06.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревни Лопатино, что под Гомелем, почти четыре года боролись с предприятием, которое отравляло им жизнь. Люди жаловались на шум и пыль, которой приходится дышать круглыми сутками. Но на многократные просьбы лопатинцев закрыть производство чиновники всех уровней отвечали одно и то же: все по закону и в пределах нормы. Но люди не сдавались — и, кажется, победили.


Все началось, вспоминают местные, примерно 4 года назад, когда в районной газете «Маяк» появилась неприметная заметка о том, что в деревне Лопатино открывается участок по переработке отходов производства. Оказывается, предприятие «Утилизатор» взяло в аренду у агрокомбината «Южный» несколько гектаров земли — на них, мол, и будет вести свою деятельность. Люди возмутились, но, оказалось, поздно и зря: ранее райисполком на сайте якобы провел общественное обсуждение — и никто против нового производства не возражал. Лопатинцы по сей день уверены: об обсуждении их не проинформировали, так как это было кому-то невыгодно.


Вскоре разработали проект санитарно-защитной зоны, оценили риски для здоровья населения (их посчитали приемлемыми) — и территорию участка по переработке отходов производства обнесли высоким забором, за которым стали расти горы из железобетона, строительного мусора, древесных отходов, отходов рубероида, битума, минеральной ваты, стекловаты — всего «Утилизатор» перерабатывает 186 видов отходов производства.


С тех пор все это добро десятки грузовиков ежедневно свозили со всей округи, а спецтехника сортировала и превращала отходы, как сообщается на сайте предприятия, в полезные материалы.

«Мы делаем мир чище и экономим природные ресурсы, превращая груды мусора в строительные материалы, удобрения и топливо. Защищаем окружающую среду, сохраняя природу для будущих поколений», — такова философия предприятия, судя по информации на их сайте.

Но местным было не до философии, они на деятельность завода смотрели под другим углом. А как еще-то, ведь от забора участка «Утилизатора» до их домов нет и тридцати метров.


Больше всех не повезло жителям улицы Центральной: с утра и до вечера они слышат то грохот 20-тонных грузовиков, то шум дробилок и гидромолотов. Еще, говорят, глотают пыль, которая поднимается в результате деятельности завода. По документам и нормам предприятие — не вредное, оно перерабатывает отходы 4-го класса опасности, то есть по классификации малоопасные. Но пыль и шум, которые возникают в результате работы «Утилизатора», считают местные, наносят их здоровью немало вреда.

— Эта пыль уже везде — в наших домах, на огородах, в наши легких, но никто не хочет слышать, — жаловались люди чиновникам.

Позже прокуратура установит, что проект действительно предусматривал специальные меры по снижению шума и предотвращению загрязнения воздуха и почвы — вот только реализованы они не были. Но это стало понятно позже, а до тех пор лопатинцы продолжали задыхаться от пыли.

Но не молчали.

Открыть/скачать видео (8.05 МБ)

Свои первые жалобы и обращения в райисполком они стали направлять еще в 2017 году. Там обещали разобраться, но потом приходили письменные ответы: «Концентрация вредных веществ на территории жилых застроек не превышает предельно допустимых норм, уровень шума соответствует санитарным требованиям».


Уставшие от отписок местные жители стали обращаться в СМИ. После каждой статьи в местной независимой прессе, по словам лопатинцев, к ним приезжали представители райисполкома. В мае 2020-го снова были — и даже пообещали посодействовать в закрытии «Утилизатора». Но потом пришел официальный ответ: оснований для расторжения договора с предприятием у райисполкома нет, так как нарушений деятельности не установлено.

— Как же не установлено-то? — возмущается местная жительница Виктория Ахраменко. — Дети с баллончиками и таблетками из дома не выходят: астма и у моего ребенка, и у соседкиного, и у других детей на улице. Я сама никогда аллергией не страдала — а теперь покрылась пятнами. Здесь всю жизнь живу, ничего такого не было, пока не приехало это предприятие.


Виктория Ахраменко

— Врачи советуют нам менять место жительства, но как теперь продать здесь дом? Его с таким соседом не продашь и за полцены, — уверены деревенские жители.

Их терпению пришел конец этой весной. Говорят, что тогда из-за пыли они «кирхали» [кашляли] всей улицей. Снова в который раз написали письма в инстанции, снова получили дежурные ответы.

И тогда взрослые вместе со своими детьми записали видеообращение к президенту. Малыши рассказали о своей родной деревне и попросили Лукашенко, «чтобы он сделал так, чтобы эти дяди увезли от нас свои горы». Передали местным журналистам, те опубликовали его на местном ресурсе «Сильные новости» 25 июня. Посмотрите и вы.

Сами маленькие актеры фильма, снятого по мотивам реальных событий, сегодня сильно смущаются. Родители же нахваливают: у ребят все получилось едва ли не с первого дубля. «Потому что, — уверены, — дети говорили от души и чистого сердца».

Видео проняло и местных чиновников: уже на следующий день, 26 июня, они приехали в Лопатино и объявили, что участок по переработке отходов производства скоро уберут. Теперь уже точно.


В Гомельском райисполкоме TUT.BY подтвердили: принято решение о прекращении любого вида деятельности предприятия на данной площадке. Как только будет выбрана новая, отходы вывезут на нее. На это у «Утилизатора» месяц.

«Считаем, что дети [в видеообращении] выступили толково», — говорят в райисполкоме.

Местные жители же похвалам и обещаниям пока не верят: говорят, не первый раз уже слышат. Ждут официального ответа.


Директор ОАО «Утилизатор» Александр Карпук в разговоре с TUT.BY уверяет: предприятие все эти годы работает без нарушений. Разве что место для участка по переработке отходов производства, возможно, выбрали не совсем удачное.

— Место это выбрано было из-за отсутствия альтернативы, мы все эти годы [с 2016-го] искали ее — и нашли. Это участок в Залипье Гомельского района. Сейчас все документы в стадии оформления. Мы ждем от местных властей разрешения, как только оно появится, можем сразу переезжать. На это нам физически понадобится недели три-четыре.


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Теги: Гомель
 
 
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Жители деревни Лопатино, что под Гомелем, почти четыре года боролись с предприятием, которое отравляло им жизнь. Люди жаловались на шум и пыль, которой приходится...
 
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