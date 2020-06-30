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Belavia отложила рейсы в Россию до 31 июля
30.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTBelavia объявила о том, что не будет выполнять рейсы в Россию до 31 июля. В официальном Twitter авиаперевозчик сообщает, что также до конца июля не будут осуществляться рейсы во все города Казахстана и столицу Узбекистана.
С июля начнут летать самолеты в Турцию и ЕгипетНо со 2 июля компания возобновляет чартерные рейсы из Беларуси в Египет, а с 1 июля самолеты Belavia начнут выполнять полеты в Турцию.
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Belavia объявила о том, что не будет выполнять рейсы в Россию до 31 июля. В официальном Twitter авиаперевозчик сообщает, что также до конца июля не будут осуществляться...
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