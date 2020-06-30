Источник материала: БT

С июля начнут летать самолеты в Турцию и Египет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Belavia отложила рейсы в Россию до 31 июля Belavia объявила о том, что не будет выполнять рейсы в Россию до 31 июля. В официальном Twitter авиаперевозчик сообщает, что также до конца июля не будут осуществляться...

Belavia объявила о том, что не будет выполнять рейсы в Россию до 31 июля. В официальном Twitter авиаперевозчик сообщает, что также до конца июля не будут осуществляться рейсы во все города Казахстана и столицу Узбекистана.Но со 2 июля компания возобновляет чартерные рейсы из Беларуси в Египет, а с 1 июля самолеты Belavia начнут выполнять полеты в Турцию.