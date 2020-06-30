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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами". В Минске возбуждено уголовное дело "Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту утренней трагедии в центре Минска. Предварительно...

"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту. Предварительно установлено, что мужчина из окна высотного дома выбросил сперва собаку, затем малолетнюю дочь, а после прыгнул сам. Мотивы его поступка неизвестны.Жилой двор, где произошла трагедия, оцеплен, следователи назначили ряд экспертиз.