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"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами". В Минске возбуждено уголовное дело
30.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту
Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Беларуси: "Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, где в первой половине дня были обнаружены мужчина и маленький ребенок с признаками падения высоты. Устанавливаются обстоятельства. Говорить о том, с какого этажа упали, рано".
Жилой двор, где произошла трагедия, оцеплен, следователи назначили ряд экспертиз.
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"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту утренней трагедии в центре Минска. Предварительно...
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