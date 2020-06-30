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"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами". В Минске возбуждено уголовное дело

30.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту утренней трагедии в центре Минска. Предварительно установлено, что мужчина из окна высотного дома выбросил сперва собаку, затем малолетнюю дочь, а после прыгнул сам. Мотивы его поступка неизвестны. 

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Беларуси: "Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, где в первой половине дня были обнаружены мужчина и маленький ребенок с признаками падения высоты. Устанавливаются обстоятельства. Говорить о том, с какого этажа упали, рано".

Жилой двор, где произошла трагедия, оцеплен, следователи назначили ряд экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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"Убийство малолетнего ребенка с отягчающими обстоятельствами" - следователи возбудили уголовное дело по факту утренней трагедии в центре Минска. Предварительно...
 
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