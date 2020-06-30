Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на дорогу

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Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на проезжую часть дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самый сложный вопрос, с которым мы столкнулись при переустройстве дорог на первую категорию, — значительный рост ДТП с животными. Сейчас Минтранс объявил тендер по научной разработке мероприятий по предотвращению выхода животных на проезжую часть», — сказал Александр Головнев.

По его словам, заградительные сетки малоэффективны. «Требуются не только сетки, но и переходы для животных, требуется решение проблемы со съездами в лес, на поля, где мы делаем разрывы в ограждении — там животные выходят на дорогу, потом движутся вдоль сетки и не могут вернуться обратно», — отметил начальник главного управления автодорог.

Подземные переходы для животных также показали недостаточную эффективность. «Как зафиксировали фотоловушки, их используют только мелкие звери: зайцы, лисы, а крупные, копытные животные под землю не идут. Поэтому здесь нужны другие переходы — надземные, биопереходы, как в Европе, когда над дорогой путепровод, а на нем растет лес», — пояснил представитель Минтранса.

Главное, по его мнению, определить места, где делать такие переходы. «Вся эта проблема настолько острая, что мы решили сделать комплексный подход, подключить науку. Национальная академия наук готова с нами работать над этой темой. Я думаю, до конца года мы получим первый результат, который позволит уже обоснованно проводить мероприятия, которые действительно дадут эффект», — подчеркнул Александр Головнев.

БелТА