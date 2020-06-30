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Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на дорогу

01.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на дорогу
Фото из архива

Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на проезжую часть дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самый сложный вопрос, с которым мы столкнулись при переустройстве дорог на первую категорию, — значительный рост ДТП с животными. Сейчас Минтранс объявил тендер по научной разработке мероприятий по предотвращению выхода животных на проезжую часть», — сказал Александр Головнев.

По его словам, заградительные сетки малоэффективны. «Требуются не только сетки, но и переходы для животных, требуется решение проблемы со съездами в лес, на поля, где мы делаем разрывы в ограждении — там животные выходят на дорогу, потом движутся вдоль сетки и не могут вернуться обратно», — отметил начальник главного управления автодорог.

Подземные переходы для животных также показали недостаточную эффективность. «Как зафиксировали фотоловушки, их используют только мелкие звери: зайцы, лисы, а крупные, копытные животные под землю не идут. Поэтому здесь нужны другие переходы — надземные, биопереходы, как в Европе, когда над дорогой путепровод, а на нем растет лес», — пояснил представитель Минтранса.

Главное, по его мнению, определить места, где делать такие переходы. «Вся эта проблема настолько острая, что мы решили сделать комплексный подход, подключить науку. Национальная академия наук готова с нами работать над этой темой. Я думаю, до конца года мы получим первый результат, который позволит уже обоснованно проводить мероприятия, которые действительно дадут эффект», — подчеркнул Александр Головнев.

БелТА

 
 
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Фото из архива Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на проезжую часть дорог. Об этом сообщил
 
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