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Гонка шестерых, сыновья Бабарико и Лукашенко, БелАЭС, правильные пчелы и драка в реке - все за вчера

01.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, вот и первый месяц лета позади — и уже июль. Не верится, правда? Но самое интересное лета-2020 еще впереди, конечно. Ну, а мы пока вспомним самое важное, что произошло в стране и мире вчера, а еще предложим вам несколько крутых текстов, которые вы в спешке могли пропустить.

О ВЫБОРАХ


  • А мы можем рассказать вам, как минчанин хотел, но не смог стать членом участковой комиссии, которая находится в гимназии № 12. 24 июня в Администрации Московского района Минска голосовали за кандидатов, заседание проходило онлайн. Три человека проголосовали за Виталия, ноль против, шесть воздержались. Но итоговые цифры были озвучены иные: один за, двое против и шесть воздержались. В состав комиссии вошли только работники гимназии с опытом работы на прошлых выборах — а Виталий пошел в суд. И мы тоже — посмотреть, как будут разбирать это дело.
  • Ну и не пропустите, конечно, нашу историю об Эдуарде Бабарико, который возглавил штаб отца и оказался в СИЗО. Почему вопросы со стороны силовиков к молодому человеку появились только сейчас? Он отвечает за то, что сын Бабарико? Девушка Эдуарда, его лучшие друзья и адвокаты рассказали TUT.BY, почему для него так было важно оставаться жить в своей стране и делать ее лучше.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Вчера Лукашенко встречался с Путиным на открытии мемориала подо Ржевом — смотрите, кстати, как это было. Удивительно, но нет никаких подробностей встречи или итоговых заявлений. Эйсмонт скупо прокомментировала, что что-то «обсудили в рабочем порядке».
  • Так, а что происходит в Белгазпромбанке? Вчера стало известно, что задержали еще одного топ-менеджера, а у иностранки после обыска в головном офисе банка исчезло содержимое депозитарных ячеек — говорит, там было больше 170 тысяч долларов. Женщина написала заявление в милицию и оставила электронное обращение на сайте президента. «Это не то что преступление, это воровство на уровне государства. Не думала, что такой беспредел возможен. Я никоим образом не связана ни с выборами в стране, ни с политикой, ни с руководством банка». Вот здесь — вся странная история.
  • А у нас вчера был очередной текст проекта «Теперь понятно» — о БелАЭС. Она же уже в полушаге от физического запуска, но системных вопросов к ее работе остается немало. Как АЭС встроят в энергосистему, какими будут тарифы на электричество, куда денутся ее излишки? Вот здесь разбираемся со всем этим.


  • Свежая порция официальной статистики по COVID-19 в Беларуси — здесь.
  • А парламент принял в первом чтении новый КоАП и ПИКоАП. Документы обновлены более чем на 40% — и правонарушителям обещают послабления, снижение штрафов и больше предупреждений. Подробности — здесь.
  • Верховный суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу об убийстве и покушении на убийство пенсионеров в Слуцком районе. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Одному из преступников суд ранее дал «вышку», его подельникам — 22 и 18 лет колонии. А вчера смертный приговор был отменен, дело рассмотрят еще раз.
  • А еще сегодня в России основной день голосования по поправкам в Конституцию, которых предлагается внести более двухсот. Хотя решение уже фактически принято (голосование в парламенте одобрило изменения основного закона), президент Путин не раз заявлял, что нововведения не вступят в силу, если народ выскажется против. Причем гражданам России предлагается голосовать за весь огромный «поправочный» пакет, а не по отдельным пунктам. Давайте попробуем объять необъятное и рассказать, в чем все-таки суть изменений.


ИНТЕРЕСНОЕ


  • Продолжаем наш проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Вот, знакомьтесь — Валерий Викторович, художник. Ему за 70 лет, почти 25 лет он бездомный. Ночует на вокзале или на улице, а картины оставляет в камере хранения. Работы свои Валерий продает, но не все и не всем. Художник все еще надеется сделать большую выставку, которая впоследствии поможет приобрести ему жилье. Очень трогательная и важная история, не пропустите.
  • И вот здесь еще рассказываем о крутом белорусском художнике — правда, не современном. На родине, в Беларуси его имя широко известно лишь в узких кругах знатоков искусства. Бо́льшая часть творческого наследия Фердинанда Рущица принадлежит музеям Польши и Литвы. В Беларуси есть лишь единичные работы, наиболее ценная — «У костела» в постоянной экспозиции Национального художественного музея. Но нам кажется, что вам стоит о нем знать.
  • А вот история о том, как жители деревни Лопатино, что под Гомелем, почти четыре года боролись с предприятием, которое отравляло им жизнь. Люди жаловались на шум и пыль, которой приходится дышать круглыми сутками. Но на многократные просьбы лопатинцев закрыть производство чиновники всех уровней отвечали одно и то же: все по закону и в пределах нормы. И тогда взрослые вместе с детьми записали видеообращение к президенту. Малыши рассказали о своей родной деревне и попросили Лукашенко, «чтобы он сделал так, чтобы эти дяди увезли от нас свои горы». Кажется, теперь они победили.


  • А вот еще одна крутая история: о 41-летнем полешуке Анатолии, который совмещает руководство коллективом из нескольких миллионов пчел с воспитанием 12 своих биологических детей. С утра до вечера он пасечник, с вечера до ночи — папочка, с ночи до утра — нянечка. Где-то в промежутках пасечник-папочка-нянечка еще и дядечка для 11 племянников и племянниц. Думаем, что когда-нибудь, когда дети разъедутся, пчелы разлетятся, а у Анатолия наконец появится свободное время, он напишет книгу о том, как собирать тонны меда за сезон, кормить на скромный семейный бюджет семью размером с вокально-инструментальный ансамбль и не сойти при этом с ума. Что-нибудь из серии «Ни Сы, Не Ной, Не Проси». Ну, а пока почитайте наш текст.
  • Помните экс-главу Докшицкого райисполкома, который выстрелил в друга на охоте? Он опять нашел новую работу.
  • А видели, как в Гродно на небольшой речке подрались бойцовская собака и бобр? Стафф на фоне дикого животного показался нам миролюбивой болонкой, скажем мы вам…
  • А помните Ольгу, которая построила дачу мечты за 16 тысяч долларов? Да-а-а, после нашего материала она проснулась знаменитостью: чтобы найти ее контакты, в редакцию обратилось немало людей, вдохновленных ее опытом. Мы же попросили ее делиться своими идеями дачного переустройства — и вот здесь она объясняет, как выбрать цвет для фасада, чем самостоятельно его покрасить и как «реанимировать» старый сруб. Если вы строитесь или делаете ремонт — не пропустите!

Все новости вторника, 30 июня

Кстати, мы тут узнали, каким будет День независимости в Минске — держите всю программу. Или вы уедете за город? Если нет, еще на новый Gastrofest можете заглянуть.

До больших выходных осталось два рабочих дня — держитесь.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Доброе утро! Ну что, вот и первый месяц лета позади - и уже июль. Не верится, правда? Но самое интересное лета-2020 еще впереди, конечно.
 
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