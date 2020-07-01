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В Беларуси повышаются трудовые пенсии





Алименты начисляют по-новому





Снижается стоимость шенгенских виз для белорусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нововведения июля. Ставка рефинансирования - 7,75 %, шенгенские визы для белорусов - 35 евро Ставка рефинансирования бьет очередной исторический минимум. Она снижается с 8 до 7,75 процента. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту...

Ставка рефинансирования бьет очередной исторический минимум. Она снижается с 8 до 7,75 процента. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения вступают в силу сегодня и продлятся как минимум до августа - очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на конец лета.Сегодня повышаются трудовые пенсии. Изменение по указу Президента предусматривает перерасчет всех категорий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца. Размер увеличения пособия у каждого будет индивидуален, он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.По-новому с этого дня начисляются безработным родителям долги по алиментам. Теперь взимать будут половину бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100 процентов - на двоих и 150 - на троих и больше детей.Еще одно новшество касается виз. 27 мая Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима. В соответствии с документом стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов с этого дня снижается до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами.