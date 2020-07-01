ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нововведения июля. Ставка рефинансирования - 7,75 %, шенгенские визы для белорусов - 35 евро

01.07.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ставка рефинансирования бьет очередной исторический минимум. Она снижается с 8 до 7,75 процента. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения вступают в силу сегодня и продлятся как минимум до августа - очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на конец лета.


В Беларуси повышаются трудовые пенсии 


Сегодня повышаются трудовые пенсии. Изменение по указу Президента предусматривает перерасчет всех категорий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца. Размер увеличения пособия у каждого будет индивидуален, он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию. 


Алименты начисляют по-новому

По-новому с этого дня начисляются безработным родителям долги по алиментам. Теперь взимать будут половину бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100 процентов - на двоих и 150 - на троих и больше детей.


Снижается стоимость шенгенских виз для белорусов


Еще одно новшество касается виз. 27 мая Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима. В соответствии с документом стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов с этого дня снижается до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка рефинансирования бьет очередной исторический минимум. Она снижается с 8 до 7,75 процента. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гонка шестерых, сыновья Бабарико и Лукашенко, БелАЭС, правильные пчелы и драка в реке - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика