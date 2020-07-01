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После ливня во вторник Гомель снова затопило

01.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже который год в Гомеле после дождя затапливает одни и те же улицы. Очередной потоп произошел после ливня 30 июня. Фото подтоплений появились в паблике «ЧП Гомель». Проблемными остаются улица Полесская и Богдана Хмельницкого.


Напомним, что в последнее время Гомель не справляется с обильными ливнями — вода заливает даже не окраины, а центр города. Мы год назад спросили, что происходит и когда это закончится, у директора предприятия по содержанию городских дорог «ГорСАП» Сергея Корнеева. Он пообещал в скором времени решить проблему, увеличив пропускную способность ливневок. Однако до сих пор центру Гомеля достаточно 20-минутного дождя, чтобы парализовать движение общественного транспорта.


Скриншот видео ЧП Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
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Уже который год в Гомеле после дождя затапливает одни и те же улицы. Очередной потоп произошел после ливня 30 июня.
 
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