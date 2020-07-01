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После ливня во вторник Гомель снова затопило
01.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже который год в Гомеле после дождя затапливает одни и те же улицы. Очередной потоп произошел после ливня 30 июня. Фото подтоплений
Напомним, что в последнее время Гомель не справляется с обильными ливнями — вода заливает даже не окраины, а центр города. Мы год назад
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Уже который год в Гомеле после дождя затапливает одни и те же улицы. Очередной потоп произошел после ливня 30 июня.
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