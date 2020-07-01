После ливня во вторник Гомель снова затопило

Источник материала: Tut.by

Уже который год в Гомеле после дождя затапливает одни и те же улицы. Очередной потоп произошел после ливня 30 июня. Фото подтоплений появились в паблике «ЧП Гомель». Проблемными остаются улица Полесская и Богдана Хмельницкого.





Напомним, что в последнее время Гомель не справляется с обильными ливнями — вода заливает даже не окраины, а центр города. Мы год назад спросили , что происходит и когда это закончится, у директора предприятия по содержанию городских дорог «ГорСАП» Сергея Корнеева. Он пообещал в скором времени решить проблему, увеличив пропускную способность ливневок. Однако до сих пор центру Гомеля достаточно 20-минутного дождя, чтобы парализовать движение общественного транспорта.



Скриншот видео ЧП Гомель