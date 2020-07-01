В Пинске у сторонника Тихановской после велопробега солидарности изъяли на проверку машину и смартфон

Источник материала: Tut.by

26 июня в Пинске прошел велопробег солидарности. Несколько десятков молодых людей проехали по городу в поддержку задержанных белорусских политиков и блогеров . Для велосипедистов поездка завершилась благополучно, а водителя автомобиля, который их сопровождал и снимал на видео, задержали и доставили в Пинский ГОВД, сообщает «Медиа-Полесье» .



Валерий Романович. Фото: Медиа-Полесье

Задержанный Валерий Романович является членом инициативной группы кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его остановили на улице Брестской возле спичечной фабрики. Обе полосы движения в сторону площади Ленина сотрудники ГАИ перекрыли оранжевыми конусами, рядом поставили служебную машину. Весь транспортный поток отправляли в объезд на улицу Ивана Чуклая, а автомобиль Валерия остановили для проверки документов. Оказалось, что легковушка не прошла техосмотр.

На месте составить протокол инспекторы не смогли, сославшись на отсутствие планшетов для проверки Валерия по базе данных МВД на наличие других нарушений. В результате его доставили в горотдел на Кирова, 53.

— Это мое второе задержание за прошедший месяц, — рассказал Валерий. — Первый раз задерживали с помощью ОМОНа, сорвали мою поездку в Брест на пикет по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Как только я вышел из подъезда дома, чтобы отправиться в Брест, меня задержали и доставили в опорный участок милиции, где под различными предлогами продержали четыре часа. Сначала ждали одного участкового, а он все не приходил, потом — второго.

На Валерия составили протоколы за отсутствие аптечки и управление транспортным средством без техосмотра. Около 2.00 его отпустили.

Автомобиль, на котором ехал Валерий во время велопробега, отправили на стоянку ГОВД. Документ об изъятии ему не выдали. Машина принадлежит брату Романовича. Пинчанину пояснили, что ее «пробьют» по базе угона, а также проверят, не перебиты ли номера кузова и двигателя.

Также изъяли телефон Валерия, две сим-карты и флешку.