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Белкоопсоюз рассчитывает до конца года открыть интернет-магазины во всех районах страны
01.07.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервый онлайн-маркет открылся в феврале в Верхнедвинске. Сегодня работает 17 интернет-магазинов в разных регионах страны, в которых представлен весь ассортимент, предлагаемый в крупных городских маркетах Белкопсоюза.
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Первый онлайн-маркет открылся в феврале в Верхнедвинске. Сегодня работает 17 интернет-магазинов в разных регионах страны, в которых представлен весь ассортимент,...
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