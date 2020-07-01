«Дзень вышыванкі», гуляния, салют. Как Витебск отпразднует День независимости

Источник материала: Tut.by

В Витебске 3 июля, в День независимости, откроют новую Витебска за 150 тысяч рублей">доску почета на площади Победы, в Задвинье пройдет «Дзень вышыванкі», будут работать аттракционы в городских парках. Праздник завершится фейерверком.





«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

2 июля, 16.00−18.00 — «Дзень вышыванкі».

4 июля, 12.00−18.30 — «Свой среди своих». День белорусского бренда.

Площадь Победы

3 июля, 10.00 — возложение венков и цветов к «Трем штыкам», митинг.

10.30 — торжественная церемония занесения на доску почета Витебской области и города Витебска победителей соревнования по итогам работы за 2019 год.

11.15−13.00 — «Беларусь спеўная!». Трансляция праздничной концертной программы, музыкальные поздравления на больших экранах.

21.00−23.00 — «Беларусь родная». Праздничный концерт.

22.55−23.00 — акция «Споем гимн вместе».

23.00 — праздничный салют.

Улица Замковая

3 июля, 11.15 — возложение цветов к бюсту Петра Машерова.

Областной краеведческий музей

11.30 — открытие обновленной экспозиции «Защитники Отечества (Витебщина в годы Великой Отечественной войны)».

Парк Мазурино

10.00−20.00 — праздничное гуляние. Будут работать пункты проката, аттракционы.

Парки Победителей и Железнодорожников, Аллея воинской славы, пойма Витьбы

3 июля, 10.00−22.00 — работа аттракционов.