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«Дзень вышыванкі», гуляния, салют. Как Витебск отпразднует День независимости
01.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 3 июля, в День независимости, откроют новую Витебска за 150 тысяч рублей">доску почета на площади Победы, в Задвинье пройдет «Дзень вышыванкі», будут работать аттракционы в городских парках. Праздник завершится фейерверком.
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
2 июля, 16.00−18.00 — «Дзень вышыванкі».
4 июля, 12.00−18.30 — «Свой среди своих». День белорусского бренда.
Площадь Победы
3 июля, 10.00 — возложение венков и цветов к «Трем штыкам», митинг.
10.30 — торжественная церемония занесения на доску почета Витебской области и города Витебска победителей соревнования по итогам работы за 2019 год.
11.15−13.00 — «Беларусь спеўная!». Трансляция праздничной концертной программы, музыкальные поздравления на больших экранах.
21.00−23.00 — «Беларусь родная». Праздничный концерт.
22.55−23.00 — акция «Споем гимн вместе».
23.00 — праздничный салют.
Улица Замковая
3 июля, 11.15 — возложение цветов к бюсту Петра Машерова.
Областной краеведческий музей
11.30 — открытие обновленной экспозиции «Защитники Отечества (Витебщина в годы Великой Отечественной войны)».
Парк Мазурино
10.00−20.00 — праздничное гуляние. Будут работать пункты проката, аттракционы.
Парки Победителей и Железнодорожников, Аллея воинской славы, пойма Витьбы
3 июля, 10.00−22.00 — работа аттракционов.
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Праздник завершится фейерверком.
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