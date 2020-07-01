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Усадьбы и санатории Беларуси переориентировались на внутренний рынок

01.07.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на пандемию, сезон-2020 в разгаре. Уже завтра возобновится чартерная программа в Турцию, а через пару дней станет доступно и египетское направление. И пусть заграничных вариантов с каждой неделей будет становиться все больше, туркомпании просят не забывать и об отдыхе в Беларуси. Многие усадьбы и санатории переориентировались на внутренний рынок. Сезон они начали уже давно и готовы встречать гостей. 

Антон Малюта продолжит тему. Нарочь. Все, за что знают и любят Беларусь за рубежом, - леса, озера, да и просто благоприятный климат, - соединилось именно здесь. Добавили медицинскую составляющую и получился популярный курорт. Это один из лучших санаториев в Беларуси. Сегодня он работает по системе All Inclusive. И ориентируется не только на лечение. Здесь мы встретили Екатерину из Минска. В "Приозерном" уже была, поэтому где провести отпуск, не сомневалась. Основа недельной путевки - именно СПА-программа. Каждый день расписан буквально по минутам.  А это семья Белеченко из России. Говорят, уже сложно сосчитать, сколько раз были в Беларуси. Но в одном санатории долго усидеть не могут - каждый раз путешествуют по всей стране.


В планах у "Приозерного" - строительство нового корпуса, где будут располагаться апартаменты


Так привлекут новых клиентов. А значит, и без этого рекордные показатели здравниц за 2019 год только вырастут. В прошлом году в наших санаториях отдохнули почти полтора миллиона человек. И главная причина здесь одна. Отдых с акцентом на здоровье - бренд, который мы сохранили и который сегодня ценится. 


Еще один наш известный бренд - агроэкотуризм


Это подворье в Воложинском районе одним из первых влилось в новое течение в индустрии. Минчанин Дмитрий Наконечный любил сплавляться по местному водохранилищу. Одно из самых ярких впечатлений - заброшенное историческое здание на берегу. Не раздумывая, решил выкупить и восстановить. И если сначала дом стал местом отдыха только для себя, то со временем здешние красоты стали привлекать все больше людей.


Импульсом для развития отрасли стал новый указ о развитии агроэкотуризма


Ведение такого бизнеса еще больше упростили. У владельцев домиков в деревне официально появилась возможность зарабатывать на свадьбах и корпоративах. И все за ту же одну базовую в год. Сегодня хозяева усадеб развивают сельский туризм сообща. Вместе продвигают услуги и обмениваются гостями. 


Количество усадеб в Беларуси стабильно растет - за прошлый год на 12 процентов


Теперь их почти три тысячи. В условиях закрытых границ этим летом агроэкотуризм - самый популярный вид отдыха для белорусов. Свободных мест на июль осталось совсем мало - хозяева просят поторопиться и забронировать желаемые даты как можно быстрее.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на пандемию, сезон-2020 в разгаре. Уже завтра возобновится чартерная программа в Турцию, а через пару дней станет доступно и египетское направление. И пусть...
 
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