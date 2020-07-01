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День Независимости в Минске. Программа главных мероприятий
01.07.2020 10:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT10:00 - празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.
12:00 - на площадке у Дворца спорта развернется республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Минчан и гостей столицы ждет широкий ассортимент продукции отечественного производства, яркая развлекательная программа. Также здесь организуют зону фуд-корта. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.
20:00 - торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу завершится в 23:00.
21:00 - у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов.
23:00 - небо Минска раскрасит праздничный фейерверк.
Огненное шоу покажут в 8 точках города: в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".
2-5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения. Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах города.
Инфо: Минск. Официально.
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10:00 - празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню. ...
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