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День Независимости в Минске. Программа главных мероприятий

01.07.2020 10:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

10:00 - празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.

12:00 - на площадке у Дворца спорта развернется республиканская выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі". Минчан и гостей столицы ждет широкий ассортимент продукции отечественного производства, яркая развлекательная программа. Также здесь организуют зону фуд-корта. Ярмарка будет работать по 5 июля включительно.

20:00 - торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу завершится в 23:00. 

21:00 - у стелы "Минск - город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов.

23:00 - небо Минска раскрасит праздничный фейерверк.

Огненное шоу покажут в 8 точках города: в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".

2-5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов белорусского машиностроения.  Свою продукцию представят гиганты отечественной промышленности: Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, пройдут во всех районах города.

Инфо: Минск. Официально. 

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Теги: Минск
 
 
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10:00 - празднование начнется с патриотического шествия "Беларусь помнит" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню. ...
 
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