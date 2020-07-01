Елена Белова: Я точно знаю, что нашей спортивной инфраструктуре завидуют во многих странах. Поддержка государства очень важна для спортсменов

Источник материала: БT

"Я точно знаю, что нашей спортивной инфраструктуре завидуют во многих странах. Поддержка государства очень важна для спортсменов". Такое мнение высказала белорусская фехтовальщица, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова. "Не устаю отмечать замечательные условия, которые в Беларуси созданы для развития спорта. Это касается и подготовки специалистов, и финансирования, и инфраструктуры. Помню, как в 2018 году меня пригласили в Мексику на празднование 50-летия Олимпиады, на которой мне удалось завоевать две золотые медали. Вместе со мной туда прилетело немало известнейших в мире спорта людей. И в разговоре с ними меня поразило, что очень многие знают Беларусь, помнят наших спортсменов и знают о созданных здесь условиях".Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите