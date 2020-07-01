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Экологи пытаются спасти Полесье и Припять от водного пути Е40 - и зовут всех в путешествие по реке

01.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июля стартовала ежегодная акция «Припять, дай пять!»: общественные организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и «Багна» предлагают отправиться в водный поход по Припяти и ее притокам, чтобы подчеркнуть их значимость для природы Полесья в незарегулированном, нетронутом виде. Подробности акции TUT.BY рассказали организаторы.


Фото: Виктор Малыщиц. Предоставлено организаторами

В чем смысл?

Так участники хотят обратить внимание властей и местных жителей на угрозу для природы Полесья, которую несет проект водного пути Е40.

Е40 — проект судоходного маршрута длиной более двух тысяч километров. Он будет проходить по территории Польши, Беларуси, Украины. Предполагается, что водный путь станет новым торговым путем между портами Балтийского и Черного морей. Вот здесь о нем можно почитать подробнее.
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По мнению экологов, строительство регулируемых водоемов для маршрута полностью изменит экосистемы Полесья. Организаторы природоохранной акции призывают вовремя остановиться и не тратить миллионы евро на дальнейшую проработку проекта, который несет в себе опасность для природы Беларуси. Планируется выпрямить русло реки, построить плотины и шлюзы, изменить водный режим Припяти — все это повлияет на экосистему региона.

—  Реализация проекта затронет одни из самых ценных природных территорий Беларуси: национальный парк «Припятский», Полесский радиационно-экологический заповедник, 11 республиканских заказников и 6 местных, 12 из которых имеют международное значение. Полесье обладает глобальной природной ценностью. Нам бы хотелось, чтобы туристы о нем узнали и относились к этому региону с таким же трепетом и уважением, как к Нотр-Даму, — говорят организаторы.


Фото: Сергей Комков

Хотите присоединиться?

Выберите маршрут с понравившимися заданиями на интерактивной карте и выложите фото, видео сплава в Instagram, Facebook, VKontakte с хештегом #savepolesia. Все ваши путевые заметки станут частью кампании!

На карту нанесены 10 маршрутов по самым живописным участкам Припяти и ее притокам. Они поделены по сложности и протяженности.

— Готовя маршруты, мы хотели дать людям возможность увидеть вековые дубравы по берегам Случи, легендарное Туровское болонье и заливные луга с низинными болотами в пойме Ясельды, — рассказывает специалист АПБ по природоохранным вопросам Сергей Зуёнок. — На карте также есть задания. Они варьируются от простых, как «собрать мусор вдоль берега», и развлекательных в стиле «сделать селфи на фоне кувшинок» до более сложных и важных: «отметить точки встреч с редкими птицами и „краснокнижными“ растениями» или «замерить уровень воды на определенном участке реки».

Тех, кто не сможет присоединиться офлайн, АПБ и «Багна» приглашают вместе полюбоваться закатом над Припятью и посидеть у костра с помощью онлайн-трансляции. Все мероприятия будут анонсироваться по хештегу #savepolesia.

По завершении акции 31 августа карта с маршрутами и нанесенными воспоминаниями останется в свободном доступе.

 
 
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