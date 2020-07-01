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Избиратели из 19 века, перепутанные фамилии и люди без адресов. С чем столкнулись комиссии при проверке подписных листов кандидатов в президенты?

01.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Избиратели из 19 века, перепутанные фамилии и люди без адресов. С чем столкнулись комиссии при проверке подписных листов кандидатов в президенты?

Казалось бы, куда уже проще собрать подписи за кандидатов в кандидаты на высшую должность в стране, когда люди (если верить определенным телеграм-каналам) сотнями приходят сами с паспортами и выстраиваются в четко организованные очереди у палаток. На практике оказалось, это дело не всем по силам: сделать фото гораздо проще, чем собрать реальные подписи.

Районные избирательные комиссии накануне закончили проверки этих самых подписных листов. И пока в соцсетях «искренние правдорубы» изобличают будто бы ужасные нарушения, мы узнали, что называется, из первых уст, из-за чего подписи приходится признавать недействительными.

– Мы завершили проверку подписных листов буквально накануне. У одного из кандидатов, не будем называть фамилию, очень много недостоверных данных в предоставленных подписях. Преимущественно, ошибки в номерах паспортов, еще члены инициативных групп не смогли правильно записать даты рождения, места жительства. Часто приходилось догадываться о названии улиц. Часть листов вообще невозможно было прочитать, потому что почерк – сплошные черточки – определить буквы не представлялось возможным, – пояснили в избирательной комиссии Октябрьского района г. Гродно.

Кстати, среди избирателей, которые ставили свою подпись, например, в Гродно, комиссия обнаружила и вовсе 157-летнего долгожителя.

Удивитесь, но он не только указал адрес проживания, но и подпись поставил. Активная гражданская позиция, иначе не скажешь.

В Слониме, как рассказали в районной избирательной комиссии, больше всего отбракованных подписей из-за неточностей в адресах места регистрации человека. То есть, люди ставили подпись не по месту регистрации, а, похоже, как им больше хотелось. Этот вариант не подходит прежде всего по банальной причине – в таком случае каждый может ездить по всей стране и ставить подписи неограниченное количество раз. Тогда уж и паспорт не нужен — давайте верить на слово. Да и избирателя можно записать и 1863-го, и 1799-го года рождения.

Вообще же, львиная доля ошибок, из-за которых подписи не учитываются – обычная невнимательность членов инициативных групп. Ошибки в фамилиях, в адресах. А где-то и вовсе выяснялось при проверке – по записанным адресам давно живут другие люди или вообще никого нет.

Случались и совсем пренебрежительные случаи, когда человек просто указывал город и номер дома и квартиры — улицу, если надо, ищите сами. И листы с такими данными сборщики сдавали в районные комиссии, даже, по всей видимости, не удосуживаясь проверять. Почему так? Чтобы, когда начнут проверять, было за что возмутиться при отбраковке подписей? Или в надежде на знаменитое «авось прокатит»? При проверке подписей находились и вовсе ошеломляюще активные граждане, которые на разных подписных листах оставляли свои подписи за одного кандидата.

И последнее. Чтобы не оставить места домыслам – районные избирательные комиссии вместе с недостоверными подписями передают в областную комиссию и акты проверки достоверности вместе с причиной отказа.

#Выборы 2020

Фото: носит иллюстративный характер

 
Теги: Гродно
 
 
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Казалось бы, куда уже проще собрать подписи за кандидатов в кандидаты на высшую должность в стране, когда люди (если верить определенным телеграм-каналам)
 
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