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Минскводоканал мониторит качество воды
01.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудники Минскводоканала продолжают в круглосуточном режиме мониторить качество воды в столице. Специалисты берут пробы непосредственно в квартирах минчан. На данный момент качество исследованной воды (это результаты проб по 80 адресам) опубликованы на официальном сайте предприятия. Все полностью соответствует нормам. Тем не менее, в районах, откуда поступает больше всего заявок на подвоз питьевой воды, организовано дежурство автоцистерн.
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Сотрудники Минскводоканала продолжают в круглосуточном режиме мониторить качество воды в столице. Специалисты берут пробы непосредственно в квартирах минчан. На...
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