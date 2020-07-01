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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минскводоканал мониторит качество воды Сотрудники Минскводоканала продолжают в круглосуточном режиме мониторить качество воды в столице. Специалисты берут пробы непосредственно в квартирах минчан. На...

Сотрудники Минскводоканала продолжают в круглосуточном режиме мониторить качество воды в столице. Специалисты берут пробы непосредственно в квартирах минчан. На данный момент качество исследованной воды (это результаты проб по 80 адресам) опубликованы на официальном сайте предприятия. Все полностью соответствует нормам. Тем не менее, в районах, откуда поступает больше всего заявок на подвоз питьевой воды, организовано дежурство автоцистерн.