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Заработало соглашение с ЕС: Шенген за 35 евро и еще пять бонусов для белорусов

01.07.2020 13:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом.

Что изменилось

- визовый сбор снизился до 35 евро,

- для некоторых белорусов визы будут бесплатными,

- снижается оплата услуг визовых центров,

- сокращается срок, за который принимается решение о выдаче визы,

- некоторые путешественники смогут претендовать на длительные визы — до пяти лет,

- документов для подтверждения нужно меньше.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. Переходный период по реадмиссии граждан третьих стран будет действовать два года, ЕС поможет Беларуси в этом вопросе.

Важный шаг

«Эти соглашения представляют собой важный шаг для усиления взаимодействия ЕС с народом Беларуси, - подчеркнул Дирк Шубель. - Они проложат путь к большей мобильности граждан и будут способствовать более тесным связям между ЕС и его соседями, странами "Восточного партнерства"».

Глава представительства отметил, что соглашение об упрощении визового режима облегчит для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз.

«ЕС и все его страны работают над тем, чтобы наиболее безопасно открыть границы ЕС по мере того, как пандемия COVID-19 будет отступать. Защита общественного здоровья остается нашим приоритетом», - подчеркнул Шубель.

Снятие ограничений, по его словам, будет происходить постепенно и скоординированно, как только позволит эпидемиологическая ситуация, сообщает БелТА.

Напомним, что в Европейском парламенте 13 мая одобрили соглашение с Беларусью об упрощении визового режима реадмиссии. Голодание прошло накануне и демонтировало на сайте ведомства в прямом эфире. В конце мая Совет Европейского союза одобрил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью.

Беларусь документы об упрощении визового режима и реадмиссии ратифицировала 2 апреля, президент подписал документы неделей позднее, девятого апреля.

 
 
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Сегодня вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Что изменилось - визовый сбор снизился...
 
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