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Заработало соглашение с ЕС: Шенген за 35 евро и еще пять бонусов для белорусов
01.07.2020 13:08 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом.
Что изменилось
- визовый сбор снизился до 35 евро,
- для некоторых белорусов визы будут бесплатными,
- снижается оплата услуг визовых центров,
- сокращается срок, за который принимается решение о выдаче визы,
- некоторые путешественники смогут претендовать на длительные визы — до пяти лет,
- документов для подтверждения нужно меньше.
Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. Переходный период по реадмиссии граждан третьих стран будет действовать два года, ЕС поможет Беларуси в этом вопросе.
Важный шаг
«Эти соглашения представляют собой важный шаг для усиления взаимодействия ЕС с народом Беларуси, - подчеркнул Дирк Шубель. - Они проложат путь к большей мобильности граждан и будут способствовать более тесным связям между ЕС и его соседями, странами "Восточного партнерства"».
Глава представительства отметил, что соглашение об упрощении визового режима облегчит для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз.
«ЕС и все его страны работают над тем, чтобы наиболее безопасно открыть границы ЕС по мере того, как пандемия COVID-19 будет отступать. Защита общественного здоровья остается нашим приоритетом», - подчеркнул Шубель.
Снятие ограничений, по его словам, будет происходить постепенно и скоординированно, как только позволит эпидемиологическая ситуация,
Напомним, что в Европейском парламенте 13 мая
Беларусь документы об упрощении визового режима и реадмиссии
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Сегодня вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Что изменилось - визовый сбор снизился...
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