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Велопробег - ко Дню Независимости
01.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты в столице - велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров. Стартовали участники у Национальной библиотеки, затем их дорога прошла через Дворец Республики, Дворец спорта и Музей Великой Отечественной войны. Финиш - на площади Государственного флага. Акция объединила почти 120 велосипедистов - это представители Союза молодежи, парламентарии и профессиональные спортсмены.
Кстати, дресс-код участников был тематическим. Спортивная одежда с национальным колоритом.
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В эти минуты в столице - велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров. Стартовали участники у Национальной библиотеки, затем их дорога...
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