Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Велопробег - ко Дню Независимости В эти минуты в столице - велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров. Стартовали участники у Национальной библиотеки, затем их дорога...

В эти минуты в столице - велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров. Стартовали участники у Национальной библиотеки, затем их дорога прошла через Дворец Республики, Дворец спорта и Музей Великой Отечественной войны. Финиш - на площади Государственного флага. Акция объединила почти 120 велосипедистов - это представители Союза молодежи, парламентарии и профессиональные спортсмены.Кстати, дресс-код участников был тематическим. Спортивная одежда с национальным колоритом.