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Прогноз погоды на 2 июля
01.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
2 июля (четверг) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
Днем местами сильные дожди, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
Минск +14 +16, +25 +27
Гродно +15 +17, +25 +27
Брест +16 +18, +27 +29
Гомель +16 +18, +28 +30
Могилев +15 +17, +26 +28
Витебск +14 +16, +24 +26
03 июля (пятница). Преобладание облачной погоды. Временами дождь, гроза, во второй половине дня местами по городу возможен сильный дождь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. +21 +23
04 июля (суббота). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. +21 +23
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Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. 2 июля (четверг) в...
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