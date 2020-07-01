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Прогноз погоды на 2 июля

01.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

2 июля (четверг) в отдельных районах республики ожидаются грозы. 

Днем местами сильные дожди, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Минск   +14 +16, +25 +27

Гродно   +15 +17, +25 +27

Брест   +16 +18, +27 +29

Гомель   +16 +18, +28 +30

Могилев   +15 +17, +26 +28

Витебск   +14 +16, +24 +26

03 июля (пятница). Преобладание облачной погоды. Временами дождь, гроза, во второй половине дня местами по городу возможен сильный дождь. Ветер переменных направлений  5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. +21 +23

04 июля (суббота). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. +21 +23

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. 2 июля (четверг) в...
 
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