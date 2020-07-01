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В Минске появятся зоны для стоянки арендных самокатов и велосипедов
01.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице продолжается оптимизация инфраструктуры для кикшеринга - это аренда электросамокатов и велосипедов. Так, на тротуарах минских улиц появились первые выделенные места для парковки экотранспорта. Специальные шеринг-зоны были созданы, чтобы оставленные прокатные желтые байки не препятствовали движению пешеходов, особенно около остановочных пунктов общественного транспорта.
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В столице продолжается оптимизация инфраструктуры для кикшеринга - это аренда электросамокатов и велосипедов. Так, на тротуарах минских улиц появились первые...
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