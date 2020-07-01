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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Больницы области возвращаются к обычному режиму работы Дежурства в инфекционном кабинете поликлиники, ночные смены в красной зоне стационара. И вот, наконец, опять работа врачом общей практики. Анастасия Бойкочева в...

Дежурства в инфекционном кабинете поликлиники, ночные смены в красной зоне стационара. И вот, наконец, опять работа врачом общей практики. Анастасия Бойкочева в первый год после распределения попробовала себя в самых разных профессиональных ролях. Несмотря на все сложности, по словам молодого специалиста, такие вызовы только укрепили ее увлечение медициной.В течение трех месяцев именно с инфекционными заболеваниями в Столбцовской больнице работали свыше 150 специалистов. Ольга Веревко также одна из них. Первый день июля для заведующего терапевтическим отделением стал и первым рабочим днем в привычных условиях.Столбцовская больница одной из первых в регионе начала возвращаться к обычному режиму. Свой профиль снова обрели неврологическое, детское, а также отделение паллиативной помощи. Чтобы открыть двери для пациентов и медработников, там провели полную санитарную обработку. В это же время в стенах клиники работали и строители. Восстанавливать свои силы после перенесенных заболеваний местные жители будут в обновленном отделении реабилитации.Постепенно к работе в обычном режиме переходят и другие клиники Минской области. Так, принимать плановых пациентов сегодня стали и в некоторых отделениях Солигорской, Дзержинской, Несвижской и Жодинской больниц.