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Больницы области возвращаются к обычному режиму работы

01.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дежурства в инфекционном кабинете поликлиники, ночные смены в красной зоне стационара. И вот, наконец, опять  работа врачом общей практики. Анастасия Бойкочева в первый год после распределения попробовала себя в самых разных профессиональных ролях. Несмотря на все сложности, по словам молодого специалиста, такие вызовы только укрепили ее увлечение медициной.

Анастасия Бойкочева, врач общей практики Столбцовской  поликлиники: "Такие критические моменты, когда ты должен работать на максимум, применять все свои знания, только помогают  убедиться,  что профессию выбрала правильно. Когда пациент выздоравливает, это большая радость для всех врачей".

В течение трех месяцев именно с инфекционными заболеваниями в Столбцовской больнице работали свыше  150 специалистов. Ольга Веревко также одна из них. Первый день июля для заведующего терапевтическим  отделением стал и первым рабочим днем в привычных условиях.

Ольга Веревко, завотделением, врач-терапевт Столбцовской центральной районной больницы: "Когда снимаешь все эти СИЗы, конечно, чувствуешь облегчение. И с пациентами становится легче общаться. С начала апреля в основном были ковидные пневмонии, сейчас уже и кардиологические больные, и терапевтического профиля заболевания. Это более интересно".

Столбцовская больница одной из первых в регионе начала возвращаться к обычному  режиму. Свой профиль снова обрели неврологическое, детское, а также отделение паллиативной помощи. Чтобы открыть двери для пациентов и медработников, там провели полную санитарную обработку. В это же время в стенах клиники работали и строители. Восстанавливать свои силы после перенесенных заболеваний местные жители  будут в обновленном отделении реабилитации. 

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы: "Понимая, как важна реабилитация, в том числе для пациентов после COVID, мы провели ремонт в отделении физиотерапии и реабилитации. Это полностью обновленные помещения, закуплено новое оборудование".

Постепенно к работе в обычном режиме переходят и другие клиники Минской области. Так, принимать плановых пациентов сегодня стали и в некоторых отделениях Солигорской, Дзержинской, Несвижской и Жодинской больниц. 

 
 
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Дежурства в инфекционном кабинете поликлиники, ночные смены в красной зоне стационара. И вот, наконец, опять  работа врачом общей практики. Анастасия Бойкочева в...
 
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