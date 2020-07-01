Белорусы улетели отдыхать в Турцию: самолеты загружены полностью, в ресторанах ходят в масках

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 июля, первый в этом летнем сезоне чартер с белорусскими туристами улетел в турецкую Анталью. Как это было — описано на сайте Республиканского союза туристических организаций . Представители турагентств рассказали, что в Анталье сейчас «все очень живо, идет нормальная туристическая жизнь, а в отеле много семей с детьми».



Фото: Республиканский союз туристических организаций

Сегодня, 1 июля, в Анталью туристы прилетели на самолете «Боинг 737−800». Он был загружен полностью, занято 183 кресла. Шесть кресел (из 189-ти) на последних рядах остались пустыми согласно требованиям турецких властей на случай, если кому-либо из пассажиров будет нездоровиться.

В Турцию также полетели десять сотрудников турагентств, чтобы проинспектировать работу отелей и посмотреть, как турецкая индустрия отдыха будет функционировать в антиковидных условиях.

Представители компании «АэроБелСервис» Ирина Крайнева и Ольга Юхневич рассказали порталу РСТО о первом чартере в Турцию этим летом. По их словам, в аэропорту в Беларуси все пассажиры были в масках — это сейчас обязательно. Перед выходом на посадку всем пассажирам измерили температуру.



Фото: Республиканский союз туристических организаций

На протяжении полета также нужно быть в масках за исключением моментов, когда вы пьете и едите. В аэропорту Антальи туристам измерили температуру специальными тепловизорами. В трансфере до отеля пассажиров разместили по одному на два кресла.

По приезде в отель чемоданы проходят санитарную обработку, а туристы заполняют две формы — регистрационную и о состоянии здоровья.

На входе в ресторан отеля всем гостям выдают маски. Ее можно снять, только когда вы едите. Официанты работают в масках или шлемах с защитными стеклами.



Фото: Республиканский союз туристических организаций

Планируется, что чартеры будут летать на несколько турецких курортов: Анталья из Минска — с 1 июля, из Гомеля — с 10 июля, Бодрум — со 2 июля, Кушадасы — с 3 июля.

Консолидатор рейса — компания «АэроБелСервис». Следующий рейс в Анталью из Минска запланирован на 5 июля. До 16-го июля программа будет осуществляться четыре раза в неделю, после 16-го — пять раз. До 10 июля все туры на Турцию раскуплены.

Как сообщили в РСТО, завтра, 2 июля, из Беларуси стартует чартерная программа в Египет, до этого чартеры уже начали летать в Албанию.