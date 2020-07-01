ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В гомельском парке аттракционов появились "Воздушные гонки"

02.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проектировщики утверждают, что катание на новом аттракционе похоже на полет на спортивном самолете с высшим пилотажем и гарантированными ощущениями. Одновременно "Воздушные гонки" могут принять 12 "пилотов". Их рост должен быть не менее 120 сантиметров. Первыми пассажирами стали ребята из детских домов.

Итальянский подрядчик уже стал надежным партнером для парка развлечений. Зарубежный поставщик изучил все стандарты и требования белорусской стороны, а качество их оборудования уже оценили во всем мире. Подобные аттракционы есть в Сингапуре, Китае и США. Славятся они надежностью, ярким дизайном и легкостью в обслуживании.

Виктор Гутыра, директор КУП "Гомельский парк": "Это сотрудничество помогает нашим посетителям получать удовольствие. Те нагрузки, которые он дает своим пользователям, приближаются к 3G, высота 6,5 метров, единовременно он может катать 12 человек".

После того, как дети вдоволь накатались, аттракцион был проверен взрослыми гомельчанами. Впечатления положительные.

"Воздушные гонки" стали 21 аттракционом парка развлечений. В течение сезона здесь принимают около полумиллиона человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проектировщики утверждают, что катание на новом аттракционе похоже на полет на спортивном самолете с высшим пилотажем и гарантированными ощущениями....
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы улетели отдыхать в Турцию: самолеты загружены полностью, в ресторанах ходят в масках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика