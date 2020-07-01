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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В гомельском парке аттракционов появились "Воздушные гонки" Проектировщики утверждают, что катание на новом аттракционе похоже на полет на спортивном самолете с высшим пилотажем и гарантированными ощущениями....

Проектировщики утверждают, что катание на новом аттракционе похоже на полет на спортивном самолете с высшим пилотажем и гарантированными ощущениями. Одновременно "Воздушные гонки" могут принять 12 "пилотов". Их рост должен быть не менее 120 сантиметров. Первыми пассажирами стали ребята из детских домов.Итальянский подрядчик уже стал надежным партнером для парка развлечений. Зарубежный поставщик изучил все стандарты и требования белорусской стороны, а качество их оборудования уже оценили во всем мире. Подобные аттракционы есть в Сингапуре, Китае и США. Славятся они надежностью, ярким дизайном и легкостью в обслуживании.После того, как дети вдоволь накатались, аттракцион был проверен взрослыми гомельчанами. Впечатления положительные."Воздушные гонки" стали 21 аттракционом парка развлечений. В течение сезона здесь принимают около полумиллиона человек.