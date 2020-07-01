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Ко Дню Независимости двухэтажный детский сад открыт в Минске

01.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столица ко Дню Независимости получает подарки. Сегодня после капитального ремонта открыт детский сад в Минске. Двухэтажное здание рассчитано на 250 посетителей. И это не единственная модернизация в Советском районе. Так оптимально решают вопрос шаговой доступности образовательных учреждений. Как изменилось дошкольное учреждение -расскажет Юлия Токарь.

Сегодня по адресу Ломоносова, 12 а много гостей. После масштабной реконструкции в кратчайшие сроки открыл двери 426 сад. Он обновленный. И отметим, что не только изменился фасад, он стал более стильным, цветным. А постройка 1982 года. Заменили и техническое оборудование - даже в группах на первом этаже полы с подогревом.

Новые социальные объекты для города


Александра Акатова, заведующая яслями-садом № 426 г. Минска: "Была проведена модернизация и утепление фасада. Заменено отопление. Все технические коммуникации заменены. Полностью обновлена мебель. В рамках капитального ремонта модернизирован пищеблок и оснащен по последним санитарно-гигиениеским требованиям - новым холодильным, технологическим оборудованием".

Современные подходы в оформления детского здания

Новая мебель, игрушки, спортивный инвентарь. Просторные спальные комнаты в светлых цветах. А сами игровые разделены на отдельные зоны - для девочек и мальчиков.

Сергей Хильман, руководитель Администрации Советского района г. Минска: "Самое важное, что это место детского сада. Здесь за годы выросли большие красивые деревья. Место прекрасно озеленено, и строители смогли все это сохранить до последнего кустика, до последнего деревца. Ни одной царапинки - бережно здесь работали. Мы практически получили новое дошкольное учреждение в городе Минске в таком уютном месте".

Маленькие посетители с нетерпением ждут открытия


Городок с правилами дорожного движения, горки, лабиринты, карусели - наполнение уличной площадки уже оценили и братья Шмыгины. Никита и Данила с нетерпением ждут сентября. 

Алексей Шмыгин,  житель г. Минска:  "Старший сын Данила ходил сюда до реконструкции. А вот младший сын, Никита, он как раз-таки возвращается. Мы тут рядышком живем. Садик, конечно, после ремонта прекрасный. Тут и площадки игровые. В общем все замечательно, я уверен, что с удовольствием будем сюда ходить".

Воспитатель Татьяна Драгун, которая работает в этом детском садике более 20 лет, также довольна таким апгрейдом. Особенно отмечает боксы для хранения уличного инвентаря. 

В Советском районе - масштабная реконструкция образовательных учреждений


Так оптимально в Советском районе решают вопрос шаговой доступности образовательных учреждений. Накануне после капитального ремонта открыли 76-ю школу, а на очереди и 53-я.

 
Теги: Минск
 
 
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Столица ко Дню Независимости получает подарки. Сегодня после капитального ремонта открыт детский сад в Минске. Двухэтажное здание рассчитано на 250 посетителей. И...
 
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