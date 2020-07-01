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Новые социальные объекты для города

Современные подходы в оформления детского здания

Маленькие посетители с нетерпением ждут открытия

В Советском районе - масштабная реконструкция образовательных учреждений

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ко Дню Независимости двухэтажный детский сад открыт в Минске Столица ко Дню Независимости получает подарки. Сегодня после капитального ремонта открыт детский сад в Минске. Двухэтажное здание рассчитано на 250 посетителей. И...

Столица ко Дню Независимости получает подарки. Сегодня после капитального ремонта открыт детский сад в Минске. Двухэтажное здание рассчитано на 250 посетителей. И это не единственная модернизация в Советском районе. Так оптимально решают вопрос шаговой доступности образовательных учреждений. Как изменилось дошкольное учреждение -расскажетСегодня по адресу Ломоносова, 12 а много гостей. После масштабной реконструкции в кратчайшие сроки открыл двери 426 сад. Он обновленный. И отметим, что не только изменился фасад, он стал более стильным, цветным. А постройка 1982 года. Заменили и техническое оборудование - даже в группах на первом этаже полы с подогревом.Новая мебель, игрушки, спортивный инвентарь. Просторные спальные комнаты в светлых цветах. А сами игровые разделены на отдельные зоны - для девочек и мальчиков.Городок с правилами дорожного движения, горки, лабиринты, карусели - наполнение уличной площадки уже оценили и братья Шмыгины. Никита и Данила с нетерпением ждут сентября.Воспитатель Татьяна Драгун, которая работает в этом детском садике более 20 лет, также довольна таким апгрейдом. Особенно отмечает боксы для хранения уличного инвентаря.Так оптимально в Советском районе решают вопрос шаговой доступности образовательных учреждений. Накануне после капитального ремонта открыли 76-ю школу, а на очереди и 53-я.