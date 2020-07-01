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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство Современные многоцелевые истребители СУ-30 СМ сегодня заступили на боевое дежурство для защиты рубежей. Летчики 61-й авиабазы в Барановичах в торжественной...

Современные многоцелевые истребители СУ-30 СМ сегодня заступили на боевое дежурство для защиты рубежей. Летчики 61-й авиабазы в Барановичах в торжественной обстановке показали журналистам свое мастерство. Боевое дежурство - это высшая форма поддержания боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также защиты ее госинтересов. Силы, несущие боевое дежурство, - первый эшелон, который в случае нападения противника может в любую минуту вступить в бой.Первые серийные модернизированные Су-30 прибыли в Беларусь в ноябре прошлого года. В Минобороны отметили, что появление этих самолетов значительно повысило боевой потенциал Вооруженных сил. Многоцелевые истребители увеличили возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного направления, патрулированию пространства, обнаружению и уничтожению целей как на земле, так и в воздухе.