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Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство

01.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современные многоцелевые истребители СУ-30 СМ сегодня заступили на боевое дежурство для защиты рубежей. Летчики 61-й авиабазы в Барановичах в торжественной обстановке показали журналистам свое мастерство. Боевое дежурство - это высшая форма поддержания боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также защиты ее госинтересов. Силы, несущие боевое дежурство, - первый эшелон, который в случае нападения противника может в любую минуту вступить в бой. 

Первые серийные модернизированные Су-30 прибыли в Беларусь  в ноябре прошлого года. В Минобороны отметили, что появление этих самолетов значительно повысило боевой потенциал Вооруженных сил. Многоцелевые истребители увеличили возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного направления, патрулированию пространства, обнаружению и уничтожению целей как на земле, так и в воздухе.

 
 
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Современные многоцелевые истребители СУ-30 СМ сегодня заступили на боевое дежурство для защиты рубежей. Летчики 61-й авиабазы в Барановичах в торжественной...
 
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