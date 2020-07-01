Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Дня Независимости в столице после капитального ремонта открыли детский сад Постройку 1982 года реконструировали в максимально короткие сроки. Меньше чем за год заменили отопление, все технические коммуникации. В детских группах на первых...

Постройку 1982 года реконструировали в максимально короткие сроки. Меньше чем за год заменили отопление, все технические коммуникации. В детских группах на первых этажах полы теперь с подогревом, обновлена мебель, модернизирован пищеблок. На уличных площадках также современный инвентарь.