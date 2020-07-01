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В преддверии Дня Независимости в столице после капитального ремонта открыли детский сад
01.07.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПостройку 1982 года реконструировали в максимально короткие сроки. Меньше чем за год заменили отопление, все технические коммуникации. В детских группах на первых этажах полы теперь с подогревом, обновлена мебель, модернизирован пищеблок. На уличных площадках также современный инвентарь.
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Постройку 1982 года реконструировали в максимально короткие сроки. Меньше чем за год заменили отопление, все технические коммуникации. В детских группах на первых...
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