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БРСМ проводит акцию "Падары немаўляці вышыванку"

01.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А знаете ли вы, что все малыши Беларуси, родившиеся накануне Дня Независимости и молодежного праздника День вышиванки, вновь получают подарки. Активисты БРСМ  проводят ставшую уже традиционной акцию "Подари новорожденному вышиванку!". На этот раз  новорожденных жителей столицы и их мам поздравил лично лидер Минского городского комитета Республиканского союза молодежи, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ": "Вот уже третий год подряд в нашей стране мы продолжаем добрые традиции дедов и прадедов и вручаем в преддверии Дня  Независимости малышам, которые вот только сейчас появились на свет, вышиванки, они называются вышимайки. Это как символы-обереги, которые, уверен, будут и защищать".  

Сергей Клишевич напомнил, что национальный орнамент - не просто украшение вышиванки. Это своеобразный шифр и оберег. Каждый символ имеет свое значение. Такой узор защищает, дарит семье благополучие, здоровье и успех.   

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ": "Это еще одна хорошая возможность напомнить о нашей культуре, о наших традициях. Нас очень много, и очень важно, чтобы с таких ранних лет  наших молодых граждан приучали и знакомили с белорусскими традициями. Уверен, у них все получится. И жизнь удастся, и удастся реализовать свои проекты, идеи. Реализовать себя в нашей родной Беларуси". 

А к поздравлениям присоединился главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска: "Это на самом деле очень здорово. Тем самым мы подчеркиваем, что и молодежь вся заодно вместе с врачами для того, чтобы создать хорошие и добрые, душевные условия для наших мам, которые сейчас родили своих маленьких ребят".

В этом году активисты БРСМ вручали вышиванки через медперсонал: по палатам в условиях пандемии посторонним ходить  запрещено. Правда, несколько мам все же вышли пообщаться с  молодежным  лидером.

Елена, стала многодетной мамой: "Я родила дочку, я стала многодетной мамой. Сегодня у меня выписка, семья ждет дома. Все счастливы и рады. Хочу сказать отдельное спасибо врачу, медперсоналу. Пребывание было очень комфортным, а еще мне приятно, что у нас дарят такие подарки мамам, ведь я - патриот своей страны, поэтому, уверена, вышиванку мой ребенок будет носить с гордостью. Спасибо".

В этот день  белорусская молодежь вручила 65 маленьких вышиванок.  Акция пройдет в родильных домах по всему городу. Планируется, что подарками порадуют как минимум 300 детей. Главная ее задача - напомнить об истоках, обратить внимание на национальную символику, ведь 2 июля в стране отмечается День вышиванки.

 
Теги: Минск
 
 
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А знаете ли вы, что все малыши Беларуси, родившиеся накануне Дня Независимости и молодежного праздника День вышиванки, вновь получают подарки. Активисты БРСМ ...
 
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