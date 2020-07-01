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БРСМ проводит акцию "Падары немаўляці вышыванку"
01.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что все малыши Беларуси, родившиеся накануне Дня Независимости и молодежного праздника День вышиванки, вновь получают подарки. Активисты БРСМ проводят ставшую уже традиционной акцию "Подари новорожденному вышиванку!". На этот раз новорожденных жителей столицы и их мам поздравил лично лидер Минского городского комитета Республиканского союза молодежи, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ": "Вот уже третий год подряд в нашей стране мы продолжаем добрые традиции дедов и прадедов и вручаем в преддверии Дня Независимости малышам, которые вот только сейчас появились на свет, вышиванки, они называются вышимайки. Это как символы-обереги, которые, уверен, будут и защищать".
Сергей Клишевич напомнил, что национальный орнамент - не просто украшение вышиванки. Это своеобразный шифр и оберег. Каждый символ имеет свое значение. Такой узор защищает, дарит семье благополучие, здоровье и успех.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ": "Это еще одна хорошая возможность напомнить о нашей культуре, о наших традициях. Нас очень много, и очень важно, чтобы с таких ранних лет наших молодых граждан приучали и знакомили с белорусскими традициями. Уверен, у них все получится. И жизнь удастся, и удастся реализовать свои проекты, идеи. Реализовать себя в нашей родной Беларуси".
А к поздравлениям присоединился главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска: "Это на самом деле очень здорово. Тем самым мы подчеркиваем, что и молодежь вся заодно вместе с врачами для того, чтобы создать хорошие и добрые, душевные условия для наших мам, которые сейчас родили своих маленьких ребят".
В этом году активисты БРСМ вручали вышиванки через медперсонал: по палатам в условиях пандемии посторонним ходить запрещено. Правда, несколько мам все же вышли пообщаться с молодежным лидером.
Елена, стала многодетной мамой: "Я родила дочку, я стала многодетной мамой. Сегодня у меня выписка, семья ждет дома. Все счастливы и рады. Хочу сказать отдельное спасибо врачу, медперсоналу. Пребывание было очень комфортным, а еще мне приятно, что у нас дарят такие подарки мамам, ведь я - патриот своей страны, поэтому, уверена, вышиванку мой ребенок будет носить с гордостью. Спасибо".
В этот день белорусская молодежь вручила 65 маленьких вышиванок. Акция пройдет в родильных домах по всему городу. Планируется, что подарками порадуют как минимум 300 детей. Главная ее задача - напомнить об истоках, обратить внимание на национальную символику, ведь 2 июля в стране отмечается День вышиванки.
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А знаете ли вы, что все малыши Беларуси, родившиеся накануне Дня Независимости и молодежного праздника День вышиванки, вновь получают подарки. Активисты БРСМ ...
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