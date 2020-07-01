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Подписная кампания для работников почты – горячая пора
01.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Журналист «Полесской правды» заглянула на профессиональную «кухню» отделения почтовой связи «Оснежицы» Пинского РУПС. Здесь, как и повсеместно, завтра финиширует подписная кампания на второе полугодие-2020.
Подписка для работников почты – горячая пора. Апогей ее приходится на декабрь и июнь, и сейчас как раз такое время. Почтальоны спешат обслужить постоянных читателей и предложить интересные газеты и журналы возможным новым подписчикам.
Не поспоришь, что почтальон на селе фигура значимая, сродни соцработнику: не просто выполняет должностные обязанности, а еще выступает своеобразным психологом. Так и система Белпочты сегодня выполняет не только профильные задачи – прием и выдача отправлений, доставка печатной периодики, оформление подписки на нее, доставка пенсий и другие, но оказывает ряд непрофильных услуг. Это и прием платежей, и страхование, а также реализация товаров потребительского спроса.
Весь спектр почтовых услуг оказывают и в отделении почтовой связи «Оснежицы». Здесь сформирована хорошая команда сотрудников под руководством начальника Инны Уласюк. В ее подчинении два почтальона – Наталья Липская и Татьяна Киркевич.
Около одиннадцати часов дня работа на почте идет полным ходом. Инна Уласюк обслуживает клиентов на месте, а почтальоны, закончив с сортировкой, готовятся выходить по своим адресам.
Участок Татьяны Киркевич – это часть деревни Оснежицы, а также Бояры и Любель. Маршрут Натальи Липской пролегает по другой части Оснежиц, а также деревне Добрая Воля. Активных клиентов-подписчиков у почтальонов немало. Из информационных изданий пользуются популярностью «СБ» и «Полесская правда», чаще всего выписывают периодику на три месяца. Мы отправляемся по маршруту вместе с Натальей Липской.
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Наталья Липская работает на почте уже почти двадцать лет. Как пришла сюда в 2001 году, так место работы и не меняла. За это время не раз поощрялась за активность и профессионализм.
Самым сложным в своей работе с ходу называет ненастную погоду, ведь даже если за окном дождь или мороз, почту, пенсию все-равно нужно доставить вовремя. Также многие люди привыкли к тому, что почтальон на дому примет у них отправления, оформит подписку, привезет продукты и другие товары под заказ.
Люди ценят своего почтальона. Безусловно, и потому, что Наталья Александровна заслужила это своей аккуратностью, безотказностью и приветливой улыбкой. С таким же настроением встречает ее Николай Колб, кстати, постоянный подписчик «Полесской правды». Наталья на дому оформляет ему подписку на следующий период, а я спрашиваю, за что он любит местную газету.
В этот же день на «Полесскую» подписалась и работник Оснежицкого районного центра культуры и досуга Светлана Пешко.
Побывали мы также у постоянных читателей – семьи Кохан. Хозяйка квартиры Зинаида Ивановна рассказала, что всей семьей они приехали из Ровенской области Украины в Беларусь в 1982 году. Стали работать в оснежицком колхозе. Она – дояркой, а муж – трактористом, затем перешел сантехником в местную службу ЖКХ. Обзавелись жильем, пенсию заработали, троих детей вырастили, сейчас на заслуженном отдыхе. А «Полесскую правду» выписывают с того же памятного 1982 года.
Все люди разные, кто-то постоянно чем-то недоволен, ворчлив, но такая у почтальона задача – со всеми найти общий язык. У Натальи Липской это получается. Но все-таки приятно слышать от людей именно добрые слова. Есть сегодня у нее еще один повод для радости – средняя дочка, которая учится в медицинском, сдала экзамен на девятку. А всего в их семье трое дочерей, младшая в девятом классе, так что помощников хватает.
После напряженного рабочего дня, сделав десятки остановок, посетив десятки адресов, разгрузив толстую почтовую сумку на ремне и наконец-то сняв маску и перчатки (все меры безопасности в условиях пандемии соблюдены), Наталья придет домой. Здесь вместе с мужем им еще предстоят нелегкие хлопоты по домашнему хозяйству, ведь живут они в частном доме и об особенностях сельской жизни знают не понаслышке. А завтра будет новый день, и почтальон снова отправится в путь по заданному маршруту, и снова подарит очаровательную улыбку своим многочисленным клиентам – жителям Оснежиц и окрестностей.
Людмила РЕБКОВЕЦ
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