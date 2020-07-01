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Подписная кампания для работников почты – горячая пора

01.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Журналист «Полесской правды» заглянула на профессиональную «кухню» отделения почтовой связи «Оснежицы» Пинского РУПС. Здесь, как и повсеместно, завтра финиширует подписная кампания на второе полугодие-2020.

Подписная кампания для работников почты – горячая пора

Почтальоны Татьяна Киркевич и Наталья Липская.

Подписка для работников почты – горячая пора. Апогей ее приходится на декабрь и июнь, и сейчас как раз такое время. Почтальоны спешат обслужить постоянных читателей и предложить интересные газеты и журналы возможным новым подписчикам.

– Подписная кампания – время напряженное. Потребность в печатных СМИ у населения из года в год снижается, таковы реалии современности, – говорит заместитель начальника узла связи Пинского РУПС Виктория Шульга. – Но все-таки довольно много людей не спешат расставаться с любимыми изданиями. Кто-то просто не представляет себе, как это в определенный день в доме не появится свеженький экземпляр газеты? Чаще всего  выписывают общественно-политические издания, что-то для детей, о здоровье, о дачных хлопотах, популярны подборки скан-вордов. В приоритете, конечно, местные издания. Бывает, что одинокий человек, может, уже и с плохим зрением, выписывает хоть что-то, чтобы к нему просто приходил почтальон.

Не поспоришь, что почтальон на селе фигура значимая, сродни соцработнику: не просто выполняет должностные обязанности, а еще выступает своеобразным психологом. Так и система Белпочты сегодня выполняет не только профильные задачи – прием и выдача отправлений, доставка печатной периодики, оформление подписки на нее, доставка пенсий и другие, но оказывает ряд непрофильных услуг. Это и прием платежей, и страхование, а также реализация товаров потребительского спроса.

– Несмотря на то, что по доставке у нас сегодня есть конкуренты, услуги Белпочты остаются самыми востребованными, – подчеркивает Виктория Шульга. – Особенно в сельской местности. Развивается такое направление, как покупки через интернет. Их мы доставим в любые, самые отдаленные уголки региона.

Весь спектр почтовых услуг оказывают и в отделении почтовой связи «Оснежицы». Здесь сформирована хорошая команда сотрудников под руководством начальника Инны Уласюк. В ее подчинении два почтальона – Наталья Липская и Татьяна Киркевич.

Около одиннадцати часов дня работа на почте идет полным ходом. Инна Уласюк обслуживает клиентов на месте, а почтальоны, закончив с сортировкой, готовятся выходить по своим адресам.

Участок Татьяны Киркевич – это часть деревни Оснежицы, а также Бояры и Любель. Маршрут Натальи Липской пролегает по другой части Оснежиц, а также деревне Добрая Воля. Активных клиентов-подписчиков у почтальонов немало. Из информационных изданий пользуются популярностью «СБ» и «Полесская правда», чаще всего выписывают периодику на три месяца. Мы отправляемся по маршруту вместе с Натальей Липской.

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Подписная кампания для работников почты – горячая пора

В этот же день на «Полесскую» подписалась и работник Оснежицкого районного центра культуры и досуга Светлана Пешко.

Наталья Липская работает на почте уже почти двадцать лет. Как пришла сюда в 2001 году, так место работы и не меняла. За это время не раз поощрялась за активность и профессионализм.

Самым сложным в своей работе с ходу называет ненастную погоду, ведь даже если за окном дождь или мороз, почту, пенсию все-равно нужно доставить вовремя. Также многие люди привыкли к тому, что почтальон на дому примет у них отправления, оформит подписку, привезет продукты и другие товары под заказ.


Подписная кампания для работников почты – горячая порановостями следит Николай Колб" width="560" height="840" />

За свежими новостями следит Николай Колб

Люди ценят своего почтальона. Безусловно, и потому, что Наталья Александровна заслужила это своей аккуратностью, безотказностью и приветливой улыбкой. С таким же настроением встречает ее Николай Колб, кстати, постоянный подписчик «Полесской правды». Наталья на дому оформляет ему подписку на следующий период, а я спрашиваю, за что он любит местную газету.

– Потому что в ней есть всё, – коротко и емко отвечает Николай.

В этот же день на «Полесскую» подписалась и работник Оснежицкого районного центра культуры и досуга Светлана Пешко.


Подписная кампания для работников почты – горячая пора

В гостях у Зинаиды Кохан.

Побывали мы также у постоянных читателей – семьи Кохан. Хозяйка квартиры Зинаида Ивановна рассказала, что всей семьей они приехали из Ровенской области Украины в Беларусь в 1982 году. Стали работать в оснежицком колхозе. Она – дояркой, а муж – трактористом, затем перешел сантехником в местную службу ЖКХ. Обзавелись жильем, пенсию заработали, троих детей вырастили, сейчас на заслуженном отдыхе. А «Полесскую правду» выписывают с того же памятного 1982 года.

– Это моя любимая газета. Все в ней интересно, пусть живет долго-долго, – говорит Зинаида Ивановна. – А про почтальонов хочу сказать, что они у нас самые лучшие. Никогда ни в чем не откажут, все, что нужно, привезут, все услуги оказывают качественно. Такая и наша Наталья, всех ей благ.

Все люди разные, кто-то постоянно чем-то недоволен, ворчлив, но такая у почтальона задача – со всеми найти общий язык. У Натальи Липской это получается. Но все-таки приятно слышать от людей именно добрые слова. Есть сегодня у нее еще один повод для радости – средняя дочка, которая учится в медицинском, сдала экзамен на девятку. А всего в их семье трое дочерей, младшая в девятом классе, так что помощников хватает.

После напряженного рабочего дня, сделав десятки остановок, посетив десятки адресов, разгрузив толстую почтовую сумку на ремне и наконец-то сняв маску и перчатки (все меры безопасности в условиях пандемии соблюдены), Наталья придет домой. Здесь вместе с мужем им еще предстоят нелегкие хлопоты по домашнему хозяйству, ведь живут они в частном доме и об особенностях сельской жизни знают не понаслышке. А завтра будет новый день, и почтальон снова отправится в путь по заданному маршруту, и снова подарит очаровательную улыбку своим многочисленным клиентам – жителям Оснежиц и окрестностей.

Людмила РЕБКОВЕЦ
Фото автора

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