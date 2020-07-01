В Глуске в зоне отдыха «Лодочная станция» отпраздновали День молодежи

Источник материала: Радзiма





В Глуске в зоне отдыха «Лодочная станция» весело и по-спортивному отпраздновали День молодежи. Праздник молодых и активных ежегодно отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июня. Лето, яркое солнце, речка, свежий воздух, хорошая компания — всё, что нужно для отличного настроения! Провести время позитивно, с пользой для здоровья и, конечно, безопасно всех желающих, от мала до велика, пригласили районный комитет ОО «БРСМ», отдел по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома, Центр творчества и отдел по чрезвычайным ситуациям.

Молодые люди смогли проявить свою силу и ловкость, преодолевая туристические этапы — «параллельные перила» и «маятник», принять участие в турнире по волейболу. В игре участвовало три команды: учащиеся средней школы № 2, гимназии, а также сборная студентов и работающей молодежи. В ходе напряженной и интересной борьбы первое место заняли гимназисты, на втором месте — волейболисты из СШ № 2, третий результат — у сборной молодежи. Все участники были отмечены сувенирами от райкома ОО «БРСМ».







Завершением мероприятия и хорошим подарком для всех отдыхающих стал «фонтан» из перфорированного пожарного рукава от спасателей. Под струями воды с радостью резвилась не только детвора, освежиться в летнюю жару у «фонтана» были не прочь и взрослые.

Анна АВТУХОВА

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