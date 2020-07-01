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Открыто движение по улице Жуковского

01.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Движение в столице по улице Жуковского восстановлено. Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт на ремонт. Там заменили асфальтное полотно, а также бордюры и тротуарные дорожки. До конца недели будет готова и вторая часть Жуковского к новой двухэтажной развязке на улице Аэродромной.
Изменятся в Минске и схемы движения автобусов номер 24, 65, 4Д. Теперь этот транспорт опять будет курсировать через улицу Воронянского.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение в столице по улице Жуковского восстановлено. Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт на ремонт. Там заменили асфальтное полотно, а также...
 
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