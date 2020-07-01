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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победителей конкурса на яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей наградили в городской ратуше Новый бренд - на основе идей минчан! Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей сегодня наградили в городской ратуше....

Новый бренд - на основе идей минчан! Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей сегодня наградили в городской ратуше. Варианты, каким может быть логотип Минска, прислали более полусотни участников. Первое место у студентки Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Будущий педагог-программист Яна Стригельская продемонстрировала стилизованную букву "М" в восьмиугольнике. В работе можно рассмотреть очертания ворот Минска, Национальной библиотеки и монумента Победы - самых известных достопримечательностей нашей столицы.Окончательный вариант, каким будет визуальный бренд столицы, Мингорисполком презентует до конца года. Конечно, что этот логотип будет размещен на промопродукции и туристических указателях на улицах города.