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Победителей конкурса на яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей наградили в городской ратуше
01.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый бренд - на основе идей минчан! Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей сегодня наградили в городской ратуше. Варианты, каким может быть логотип Минска, прислали более полусотни участников. Первое место у студентки Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Будущий педагог-программист Яна Стригельская продемонстрировала стилизованную букву "М" в восьмиугольнике. В работе можно рассмотреть очертания ворот Минска, Национальной библиотеки и монумента Победы - самых известных достопримечательностей нашей столицы.
Она Стригельская, победитель конкурса творческих идей "Минск - твои яркие ассоциации": "Логотип можно использовать где угодно. Начиная с остановок, всякие туристические плакаты, своя различная продукция. По поводу, каким он должен быть, во-первых - у всех свое видение, а во-вторых - он должен быть современным в плане удобства использования".
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск": "Мы собрали идеи, а дальше будем работать со всеми идеями. Не только с ребятами, но и со всеми 56 идеями. Дальше будем формировать бренд города и свой фирменный стиль. Работа трудоемкая, работа долгая. Ни один бренд не создавался за пять минут. Поработать над этим нужно. Но все идеи, которые мы получили, мы всеми воспользуемся".
Окончательный вариант, каким будет визуальный бренд столицы, Мингорисполком презентует до конца года. Конечно, что этот логотип будет размещен на промопродукции и туристических указателях на улицах города.
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Победителей конкурса на яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей наградили в городской ратуше
Новый бренд - на основе идей минчан! Победителей конкурса на самую яркую визуальную ассоциацию с белоруской столицей сегодня наградили в городской ратуше....
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