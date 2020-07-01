«Он был хозяином жизни, но все разбилось». Что известно про мужчину, который сбросил дочь с 24-го этажа, а потом спрыгнул сам

Источник материала: Tut.by

Целый день возле многоэтажки по улице Грибоедова работала следственная группа: утром Роман поднялся на 24-й этаж, сначала выбросил с балкона собаку и дочку, а потом спрыгнул сам. Те, кто общался с Романом, не верят, что он так жестоко поступил с ребенком, которого обожал. Знакомые мужчины рассказывают: он отлично разбирался в футболе, делал ставки и имел хорошие деньги на рекламе. Скорее всего, причиной всему стали проблемы в семье.



Роману было 34 года. Фото: соцсети

— Вчера была в таком стрессовом состоянии, что забыла имя Романа и его жены Карины, сегодня вот вспомнила, — рассказывает TUT.BY одна из жительниц дома по улице Грибоедова. — Эта семья появилась в нашем доме после рождения ребенка, я их малышку всегда называла принцессой. Абсолютно нормальные ребята, Рома часто гулял с ребенком и собачкой, со стороны Рома с Кариной выглядели хорошей парой, вместе на такси ездили за продуктами. Так сожалею, что мы вчера не пересеклись с ним ни в лифте, ни в подъезде. Может, ему не с кем было поговорить, поделиться своей проблемой? Вдруг смогла бы его разговорить, растопить сердце? А в эту минуту никого не нашлось рядом… Рома сильно любил Карину, мы же не знаем, что он писал в телефоне перед тем, как все случилось. Когда он прыгал с 24-го этажа, телефон был в кармане. Мне кажется, там был любовный треугольник.

Те, кто знал Романа, задаются этим же вопросом: почему он ни с кем не поделился своими проблемами? Как мог лишить жизни ребенка, которого обожал?

Карина и Роман несколько лет жили в гражданском браке, а год назад переехали в новый дом по улице Грибоедова. Говорят, пара снимала двухкомнатную квартиру и вряд ли в семье были материальные проблемы, ведь ценник в этой многоэтажке может доходить до 800 долларов. Те, с кем удалось пообщаться TUT.BY, практически одинаково отзываются о Романе — спокойный, с ним было комфортно общаться, никогда не жаловался на жизнь, не впадал в депрессии и добавляют: «Очень любил жену и ребенка».

— Буквально пару недель назад написал Роману, спросил, как его дела и наш разговор свелся к обсуждению детей. У него даже на аватарке стоит фотография, где он такой довольный с коляской. Вот сейчас подниму эту переписку: Рома сбросил свой снимок с ребенком, говорил, ему пока не до футбола, занимается дочкой, играет в покер, — рассказывает TUT.BY Дмитрий. — Он уверенный в себе, рассудительный, человек, у которого есть свое дело в жизни — футбол. Никогда не работал на кого-то и зарабатывал на жизнь ставками, вел специализированную группу ВКонтакте, делал спортивные обзоры, зарабатывал на рекламе. Рома достаточно известный человек в СНГ, иногда мне казалось, его словят букмекеры и убьют: он выиграл у них много денег. Несколько лет назад он рассказывал мне, что за ведение одной группы ВКонтакте ему предлагали около 30 тысяч долларов, но он отказался, его доход на рекламе мог доходить до двух тысяч долларов в месяц.



Роман сначала выбросил дочку, а потом выпрыгнул сам. Фото: соцсети

Как и Дмитрий, другой наш собеседник Алексей, если и встречался с Романом, то с одной целью — вместе посмотреть по телевизору футбол.

— У нас было одно общее увлечение — квиз по футболу. Мы были в одной команде, — отмечает Алексей. — До сих пор не могу понять, что случилось, но про развод не слышал.

Уже сейчас знакомые Романа обсуждают, что причиной всему стал разлад в семье, якобы Карина забеременела от другого и порвала с гражданским мужем. По неподтвержденной информации, вчера она с новым женихом поехала подавать документы ЗАГС.

— Наверное, для Ромы это стало ударом, разбилась жизнь, которую он уже распланировал. Он был хозяином жизни, все играло так, как ему надо, даже футбольные команды. Все было под контролем, просчитано и вдруг разбилось. Он забрал с собой все то, что было связано с Кариной, их общей жизнью — дочку и собаку, — говорит Дмитрий.

Телефоны экстренной психологической помощи (круглосуточно): для взрослых — 017 352−44−44, 304−43−70; для детей и подростков — 017 263−03−03.