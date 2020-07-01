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В канун Дня Независимости белорусы получают подарки

01.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большие задачи  - в малом, в том, что можно прочувствовать, выйдя из дома, и том, что делает жизнь каждого из нас более комфортной. В канун главного государственного праздника  - Дня Независимости  - белорусы получают подарки. И этой традиции уже много лет. Сегодня в Советском районе Минска после капитального ремонта открыли детский сад. Двухэтажное здание рассчитано на 250 маленьких посетителей. В Могилеве горожан пригласили на открытие бассейна. А на севере страны запустили новую солнечную электростанцию.  Обо всем по порядку Марина Романовская.


Братья Никита и Даниил уже оценили игровые площадки и теперь очень ждут  следующей встречи с новыми друзьями. После модернизации 426-й детский сад не узнать. Изменился не только фасад  - он стал более стильным, но и внутреннее оснащение. 

Алексей Шмыгин, житель г. Минска: "Старший сын Данила ходил сюда до реконструкции. А вот младший сын Никита как раз-таки возвращается. Мы тут рядышком живем. Садик, конечно, после ремонта прекрасный. Тут площадки игровые, все замечательно, я уверен, что с удовольствием будем сюда ходить".

Современные подходы при оформлении детского сада

Новая мебель, игрушки, спортивный инвентарь… Все сделано так,  чтобы малыши чувствовали себя как дома. Такой апгрейд оценили и взрослые. Среди плюсов и  зеленая ухоженная территория для прогулок.

Александра Акатова, заведующая УО "Ясли-сад № 426"  г. Минска: "Была проведена модернизация и  утепление фасада. Заменено отопление. Все технические коммуникации заменены. Полностью обновлена мебель. В рамках капитального ремонта модернизирован пищеблок. И обновлен по последним санитарно-гигиеническим  требованиям новым холодильным оборудованием, новым технологическим оборудованием".

Энергия Солнца

А это уже север страны. Здесь сегодня запустили гелиоэнергетическую установку. Солнечная электростанция позволит обеспечить электричеством порядка 900 квартир области. 

Таких фотомодулей на площадке под открытым небом несколько тысяч. Электрическая энергия вырабатывается за счет естественного солнечного излучения и поступает в сеть. Это первая в Витебской области гелиоэнергетическая установка такого масштаба. 

В Сенненском районе запустили гелиоэнергетическую установку

Площадка в Сенненском районе, говорят энергетики, идеально подошла для реализации проекта. К слову, до этого здесь был пустырь, а теперь сюда даже планируют водить экскурсии. 

Вадим Селезнев, начальник Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов: "До конца этого года установка выдаст в сеть уже более 800 кВт/ч в этом году. Возобновляемая энергетика в Витебской области имеет долю уже в пределах десяти процентов от всей вырабатываемой электрической энергии". 

Новый бассейн открылся в Могилеве

А ученики 46-й школы в Могилеве теперь будут  покорять водную стихию. Сегодня здесь открылся бассейн. Большая чаша на семь дорожек для тех, кто умеет плавать, а маленькая - для начинающих. Как бонус - сухой бассейн и тренажерный зал. 

Абонементы для горожан

Новый бассейн  - это подарок для всего микрорайона Казимировка. К слову, первые абонементы не продавали, а решили  разыграть среди горожан, которые пришли на открытие. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Большие задачи  - в малом, в том, что можно прочувствовать, выйдя из дома, и том, что делает жизнь каждого из нас более комфортной. В канун главного государственного...
 
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