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На берегу реки рыбак нашел чью-то одежду. Позже достали и тело хозяина
01.07.2020 21:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 1 июля на берегу озера Глушец возле деревни Чкалов рыбак нашел чью-то одежду — и позвонил в МЧС. Что было дальше,
Около 12 часов дня водолазы нашли в воде тело мужчины с рыболовной сетью в руке.
Как стало известно позже, погиб 44-летний житель Гомеля. Еще 29 июня ушел с дачи на рыбалку — и не вернулся.
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Оказывается, мужчина ушел с дачи на рыбалку еще 29 июня- и не вернулся.
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