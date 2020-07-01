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На берегу реки рыбак нашел чью-то одежду. Позже достали и тело хозяина

01.07.2020 21:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 1 июля на берегу озера Глушец возле деревни Чкалов рыбак нашел чью-то одежду — и позвонил в МЧС. Что было дальше, рассказали в ОСВОД.


Около 12 часов дня водолазы нашли в воде тело мужчины с рыболовной сетью в руке.

Как стало известно позже, погиб 44-летний житель Гомеля. Еще 29 июня ушел с дачи на рыбалку — и не вернулся.


 
Теги: Гомель
 
 
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Оказывается, мужчина ушел с дачи на рыбалку еще 29 июня- и не вернулся.
 
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