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Александр Субботин ознакомился с перспективами развития предприятий Гродненской области

02.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра во время рабочей поездки в Гродненскую область. Александр Субботин сегодня ознакомился с работой крупнейших промышленных предприятий Гродно и перспективами дальнейшего их развития. Отдельное внимание было уделено методам борьбы и профилактике COVID-19. В частности, вице-премьеру показали работу линии по производству защитных масок, которая была поставлена на одно из гродненских предприятий из Китая. Станок производит более 60 тысяч масок в день.

Александр Субботин ознакомился с работой одного из лидеров молочной отрасли Гродненского региона и Беларуси в целом. Предприятие перерабатывает более 250 тысяч тонн молока в год. Доля экспортных поставок составляет более 50%.

 
Теги: Гродно
 
 
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Недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра во время рабочей...
 
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