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Боевой потенциал Вооруженных сил

Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство

Россия поставит Беларуси всего 12 самолетов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси Самые современные самолеты в мире сегодня заступили на боевое дежурство в Беларуси. Су-30 СМ - многоцелевой истребитель четвертого поколения. На сегодняшний день...

Самые современные самолеты в мире сегодня заступили на боевое дежурство в Беларуси. Су-30 СМ - многоцелевой истребитель четвертого поколения. На сегодняшний день самолет считается одним из лучших в мире. Эта машина практически не уступает американскому Раптору истребителю F-22. Он может нести различное вооружение, боевая нагрузка до 8 тонн. Истребитель способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам.Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Беларусью и Россией в июне 2017 года. Окончательные договоренности достигнуты уже на выставке военной техники MILEX в прошлом году. Боевой потенциал ВВС и ПВО белорусской армии сегодня это - и новейшая авиационная техника, и зенитно-ракетные комплексы, и радиолокационные станции, созданные, в том числе, нашим ВПК.Заступая на дежурство, летчики 61-й авиабазы в Барановичах сегодня продемонстрировали журналистам свое мастерство. Владимир Королев о полетах, боевом дежурстве и новом самолете.Самые современные многоцелевые истребители в мире Су-30 СМ прибыли в Беларусь в ноябре прошлого год. В Минобороны отметили, что с появлением этих самолетов серьезно вырос боевой потенциал Вооруженных сил нашей страны.Новое звено тяжелых истребителей сегодня впервые показали журналистам. Провожал на первое боевое дежурство Су-30 не только личный состав 61-й авиабазы в Барановичах, но и министр обороны. Виктор Хренин подчеркнул, что за штурвалами железных птиц - летчики, окончившие белорусские вузы. Молодое поколение в кратчайшие сроки освоили сложный тип авиационной техники.Боевое дежурство - это высшая форма поддержания боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также защиты ее госинтересов. Силы, несущие боевое дежурство, - первый эшелон, который в случае нападения противника может в любую минуту вступить в бой.В годы создания Су-30 посол России в Беларуси был губернатором Иркутской области. Дмитрий Мезенцев признается - регулярно следил за детищем компании "Иркут".Многоцелевые истребители Су-30 СМ увеличили возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного направления, патрулированию пространства, обнаружению и уничтожению целей как на земле, так и в воздухе. Согласно контракту, Россия поставит нашей стране всего 12 таких самолетов.