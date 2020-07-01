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Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси

01.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самые современные самолеты в мире сегодня заступили на боевое дежурство в Беларуси. Су-30 СМ - многоцелевой истребитель четвертого поколения. На сегодняшний день самолет считается одним из лучших в мире. Эта машина практически не уступает американскому Раптору истребителю F-22. Он может нести различное вооружение, боевая нагрузка до 8 тонн. Истребитель способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам.


Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Беларусью и Россией в июне 2017 года. Окончательные договоренности достигнуты уже на выставке военной техники MILEX в прошлом году. Боевой потенциал ВВС и ПВО белорусской армии сегодня это - и новейшая авиационная техника, и зенитно-ракетные комплексы, и радиолокационные станции, созданные, в том числе, нашим ВПК. 

Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси


Заступая на дежурство, летчики 61-й авиабазы в Барановичах сегодня продемонстрировали журналистам свое мастерство. Владимир Королев о полетах, боевом дежурстве и новом самолете. 

Боевой потенциал Вооруженных сил

Самые современные многоцелевые истребители в мире Су-30 СМ прибыли в Беларусь в ноябре прошлого год. В Минобороны отметили, что с появлением этих самолетов серьезно вырос боевой потенциал Вооруженных сил нашей страны. 

Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство

Новое звено тяжелых истребителей сегодня впервые показали журналистам. Провожал на первое боевое дежурство Су-30 не только личный состав 61-й авиабазы в Барановичах, но и министр обороны. Виктор Хренин подчеркнул, что за штурвалами железных птиц - летчики, окончившие белорусские вузы. Молодое поколение в кратчайшие сроки освоили сложный тип авиационной техники. 

Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси: "С каждым годом возможности современной техники возрастают. Поэтому было принято решение в пользу покупки и приобретения нашей страной именно современных самолетов Су-30 СМ и постановки их на боевое дежурство".

Боевое дежурство - это высшая форма поддержания боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также защиты ее госинтересов. Силы, несущие боевое дежурство, - первый эшелон, который в случае нападения противника может в любую минуту вступить в бой. 

Юрий Пыжик, командир 61-й истребительной авиабазы (г. Барановичи): "Многофункциональный самолет, который позволяет выполнять задачи и по воздушным и по наземным целям. Уникальный самолет по своим характеристикам в плане пилотирования. Позволяет выполнять фигуры пилотажа в маленьком радиусе, на маленьких скоростях. Тем самым это обеспечивает победу в воздушном бою". 

Андрей Рогов, командир авиационной эскадрильи Су-30 СМ 61-й истребительной авиабазы: "Самолет принципиально нового поколения, отличается от предыдущего в управлении, самолет прекрасный, переучиваться достаточно просто. Но оборудование и системы в самолете сложные. Поэтому  упор - на теоретическую подготовку". 

Истребители Су-30 СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси


В годы создания Су-30 посол России в Беларуси был губернатором Иркутской области. Дмитрий Мезенцев признается - регулярно следил за детищем компании "Иркут". 

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: "Эти самолеты не так далеко улетели от российской границы (которой с учетом Союзного договора фактически у нас и нет), чтобы оборонять единое пространство Союзного государства и поддерживать ту комплексную систему противовоздушной обороны,  единую для России и Беларуси. И, конечно, это тоже факт поддержки системы отношений в рамках Договора  о коллективной безопасности".

Россия поставит Беларуси всего 12 самолетов

Многоцелевые истребители Су-30 СМ увеличили возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного направления, патрулированию пространства, обнаружению и уничтожению целей как на земле, так и в воздухе. Согласно контракту, Россия поставит нашей стране всего 12 таких самолетов. 

Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси: "Буквально сейчас у нас идет поставка новой трассовой РЛС "Сопка-2М". В прошлом месяце мы приняли на вооружение РЛС "Противник"". 

 
 
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Самые современные самолеты в мире сегодня заступили на боевое дежурство в Беларуси. Су-30 СМ - многоцелевой истребитель четвертого поколения. На сегодняшний день...
 
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