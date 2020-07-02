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Круассаны с беконом и сыром бри
02.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Скручиваем каждый треугольник в рулет, начиная с широкой стороны и заканчивая острым углом. Уголок должен быть подвернут вниз, чтобы при выпечке круассан не развернулся. Края слегка растягиваем и загибаем полумесяцем. Выпекаем круассаны 15 минут. Вынимаем, даем немного остыть. Духовку не выключаем.
Впервые круассан был придуман в Австрии в честь победы в Турецкой войне и являлся олицетворением исламского полумесяца. Позже эта выпечка стала популярна во Франции и быстро превратилась в ее символ и главное блюдо, с которым ассоциируется эта страна.
Грудинку нарезаем довольно тонко или используем готовый нарезанный бекон. Ломтики обжариваем без масла до образования хрустящей корочки. Сыр бри нарезаем тонкими кусочками.
Бри - мягкий столовый сорт французского сыра "моулд", который изготавливается из непастеризованного коровьего молока. Особый аромат и острый ореховый привкус обеспечивает продукту белая плесень пенициллум, которая вводится в него на ранних этапах созревания и по мере готовности образует на поверхности тонкую светлую корочку.
Готовые круассаны разрезаем пополам вдоль. Выкладываем на нижние половинки круассанов по ломтику поджаренной ветчины, по кусочку сыра и ставим в духовку на 2 минуты. Вынимаем, накрываем верхними половинками и подаем к столу.
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Возьмем: пачку слоеного теста, бекон или сырокопченую грудинку, сыр бри. Духовку разогреваем до 220°С. Размороженное тесто слегка раскатываем на...
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