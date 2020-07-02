Источник материала: БT

пачку слоеного теста,

бекон или сырокопченую грудинку,

сыр бри.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Круассаны с беконом и сыром бри Возьмем: пачку слоеного теста, бекон или сырокопченую грудинку, сыр бри. Духовку разогреваем до 220°С. Размороженное тесто слегка раскатываем на...

Возьмем:Духовку разогреваем до 220°С. Размороженное тесто слегка раскатываем на присыпанной мукой поверхности. Получившийся пласт разрезаем на 4 треугольника.Скручиваем каждый треугольник в рулет, начиная с широкой стороны и заканчивая острым углом. Уголок должен быть подвернут вниз, чтобы при выпечке круассан не развернулся. Края слегка растягиваем и загибаем полумесяцем. Выпекаем круассаны 15 минут. Вынимаем, даем немного остыть. Духовку не выключаем.Грудинку нарезаем довольно тонко или используем готовый нарезанный бекон. Ломтики обжариваем без масла до образования хрустящей корочки. Сыр бри нарезаем тонкими кусочками.Готовые круассаны разрезаем пополам вдоль. Выкладываем на нижние половинки круассанов по ломтику поджаренной ветчины, по кусочку сыра и ставим в духовку на 2 минуты. Вынимаем, накрываем верхними половинками и подаем к столу.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!