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Круассаны с беконом и сыром бри

02.07.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • пачку слоеного теста,
  • бекон или сырокопченую грудинку,
  • сыр бри.
Духовку разогреваем до 220°С. Размороженное тесто  слегка раскатываем  на присыпанной мукой поверхности. Получившийся пласт разрезаем на 4 треугольника. 

Скручиваем  каждый треугольник в рулет, начиная с широкой стороны и заканчивая острым углом. Уголок должен быть подвернут вниз, чтобы при выпечке круассан не развернулся. Края слегка растягиваем  и загибаем полумесяцем. Выпекаем круассаны  15 минут. Вынимаем, даем немного остыть.  Духовку не выключаем. 

Впервые круассан был придуман в Австрии в честь победы в Турецкой войне и являлся олицетворением исламского полумесяца. Позже эта выпечка стала популярна во Франции и быстро превратилась в ее символ и главное блюдо, с которым ассоциируется эта страна. 

Грудинку нарезаем довольно тонко или используем готовый нарезанный бекон. Ломтики  обжариваем без масла до образования хрустящей корочки. Сыр бри нарезаем тонкими кусочками. 

Бри - мягкий столовый сорт французского сыра "моулд", который изготавливается из непастеризованного коровьего молока. Особый аромат и острый ореховый привкус обеспечивает продукту белая плесень пенициллум, которая вводится в него на ранних этапах созревания и по мере готовности образует на поверхности тонкую светлую корочку. 

Готовые круассаны разрезаем пополам вдоль. Выкладываем на нижние половинки круассанов по ломтику поджаренной ветчины, по кусочку сыра и ставим  в духовку на 2 минуты. Вынимаем, накрываем верхними половинками и подаем к столу. 

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Возьмем: пачку слоеного теста, бекон или сырокопченую грудинку, сыр бри. Духовку разогреваем до 220°С. Размороженное тесто  слегка раскатываем  на...
 
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