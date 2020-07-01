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Завершаются восстановительные работы в Республиканской гимназии-колледже

01.07.2020 22:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Республиканская гимназия- колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учеников в сентябре обновленной. Сейчас завершается ее реконструкция, идет реставрация исторической части здания. Так сказать, «маленькой консерватории» сейчас придают лоск. Уже закуплено 22 рояля и 14 пианино.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Вот зрительный зал на 297 мест, оборудованный по последнему слову техники. Он будет работать не только на колледж, но и на Академию музыки, и на город. Здесь можно проводить концерты любого уровня. Государство создает все необходимые условия, чтобы таланты наших детей развивались".

Многие сезоны педагоги растили будущих звезд академической сцены в условиях ремонта. Процесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение как можно быстрее завершить все восстановительные работы.

 
 
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Республиканская гимназия- колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учеников в сентябре обновленной. Сейчас завершается ее...
 
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