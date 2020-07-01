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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершаются восстановительные работы в Республиканской гимназии-колледже Республиканская гимназия- колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учеников в сентябре обновленной. Сейчас завершается ее...

Республиканская гимназия- колледж при Белорусской государственной академии музыки встретит учеников в сентябре обновленной. Сейчас завершается ее реконструкция, идет реставрация исторической части здания. Так сказать, «маленькой консерватории» сейчас придают лоск. Уже закуплено 22 рояля и 14 пианино.Многие сезоны педагоги растили будущих звезд академической сцены в условиях ремонта. Процесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение как можно быстрее завершить все восстановительные работы.