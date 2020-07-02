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Cамосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль

02.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

810-тонный самосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта  4 600 лошадиных сил. Самое неэкономичное авто - "Бентли Метеор". Расходует 117 литров топлива на 100 километров пути. Самая длинная машина - "Кадилак Эльдорадо". В нем 50 посадочных мест. Самый быстрый серийный автомобиль - "Шелби Суперкарс Алтимейт Аэро ТТ". Под капотом - 1 287 лошадиных сил. 
 
 
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810-тонный самосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта  4 600 лошадиных сил. Самое неэкономичное авто -...
 
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