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Cамосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль
02.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT810-тонный самосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта 4 600 лошадиных сил. Самое неэкономичное авто - "Бентли Метеор". Расходует 117 литров топлива на 100 километров пути. Самая длинная машина - "Кадилак Эльдорадо". В нем 50 посадочных мест. Самый быстрый серийный автомобиль - "Шелби Суперкарс Алтимейт Аэро ТТ". Под капотом - 1 287 лошадиных сил.
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810-тонный самосвал БелАЗ внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта 4 600 лошадиных сил. Самое неэкономичное авто -...
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