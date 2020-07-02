|
С 13:00 в центре Минска будет ограничено движение транспорта
02.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости в центре Минска сегодня будет ограничено движение транспорта. С часу дня на 1,5 часа перекроют проспект Независимости от Ленина до Козлова. В связи с чем общественный транспорт меняет схему движения. ГАИ просит водителей днем внимательно выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости в центре Минска сегодня будет ограничено движение транспорта. С часу дня на 1,5 часа перекроют проспект...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)