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Две пинчанки участвуют в отраслевом конкурсе красоты «Красуня будоўлі-2020». Давайте поддержим их лайками!
02.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» проводит конкурс «Красуня будоўлі-2020», в котором участвуют 13 работниц строительной отрасли Брестчины.
В конкурсе участвуют и две представительницы Пинска:
Титул «Красуня будоўлі-2020» определит независимое жюри конкурса, а титул «Мисс очарование» помогут определить ваши лайки!
Принять участие в голосовании можно, оценив фото в альбоме «Красуня будоўлі-2020» в группах предприятия
Давайте поддержим пинчанок!
Важно! Счетная комиссия будет учитывать ТОЛЬКО ЛАЙКИ от реальных людей за фото в альбомах. Лайки иНе будут учитываться лайки от фейковых, коммерческих аккаунтов и аккаунтов сообществ.
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