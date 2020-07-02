Две пинчанки участвуют в отраслевом конкурсе красоты «Красуня будоўлі-2020». Давайте поддержим их лайками!

Источник материала: Полесская правда





ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» проводит конкурс «Красуня будоўлі-2020», в котором участвуют 13 работниц строительной отрасли Брестчины.

В конкурсе участвуют и две представительницы Пинска:

штукатур государственного предприятия «ПМК-5 г. Пинска» Екатерина Бегеза ( «ВКонтакте» , «Одноклассники» );

( , ); специалист по кадрам УП «Пинская СПМК-11» Софья Гайчук ( «ВКонтакте» , «Одноклассники» );

Титул «Красуня будоўлі-2020» определит независимое жюри конкурса, а титул «Мисс очарование» помогут определить ваши лайки!

Принять участие в голосовании можно, оценив фото в альбоме «Красуня будоўлі-2020» в группах предприятия «ВКонтакте» и «Одноклассники». Лайки суммируются!

Давайте поддержим пинчанок!

Важно! Счетная комиссия будет учитывать ТОЛЬКО ЛАЙКИ от реальных людей за фото в альбомах. Лайки иНе будут учитываться лайки от фейковых, коммерческих аккаунтов и аккаунтов сообществ.