На Мухавце в Бресте ограничили купание детей

Источник материала: Tut.by

Пробы воды на всех четырех пляжах реки Мухавец в черте Бреста не соответствуют требованиям санитарных норм по кишечной палочке «E.Coli», сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на главного санитарного врача Бреста и района Геннадия Радченко.



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Купание детей ограничено на пляжах Центральном (правый и левый берега Мухавца), «Восток», в зоне отдыха на Гребном канале. Специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии проведут повторное исследование проб воды в этих местах.

Красный двор остается пока полностью благополучным с санитарно-эпидемиологической точки зрения.