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На Мухавце в Бресте ограничили купание детей
02.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пробы воды на всех четырех пляжах реки Мухавец в черте Бреста не соответствуют требованиям санитарных норм по кишечной палочке «E.Coli», сообщает
Купание детей ограничено на пляжах Центральном (правый и левый берега Мухавца), «Восток», в зоне отдыха на Гребном канале. Специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии проведут повторное исследование проб воды в этих местах.
Красный двор остается пока полностью благополучным с санитарно-эпидемиологической точки зрения.
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Купание детей ограничено на пляжах Центральном (правый и левый берега Мухавца), пляже «Восток», в зоне отдыха на Гребном канале.
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